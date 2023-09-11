«Великий Волжский путь» получил статус национального туристического маршрута

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экспертный совет при Министерстве экономического развития России присвоил «Великому Волжскому пути» статус национального туристического маршрута. Его регионом-консолидатором выступает Татарстан.

В основу маршрута положен исторический Волжский торговый путь. В путешествие по нему начнут отправлять в 2024 году. Путешествие займет три дня и две ночи в зимний период и четыре дня и три ночи в летний сезон. Оно включает в себя в том числе и прогулку на «Метеоре-2020» по Волге.

Как объяснил исполняющий обязанности директора департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев, присвоение статуса национального туристического маршрута поможет получить дополнительные меры поддержки:

— В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион может получить грант на обустройство национального туристического маршрута, — цитирует его пресс-служба Министерства экономического развития страны.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Межрегиональный маршрут «Великий Волжский путь» проходит через три республики — Татарстан, Чувашию и Марий Эл. Он предусматривает посещение Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, а также острова-града Свияжска.

Еще в 2019 году экс-глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла о планах продвигать на рынке туристический проект «Великий Волжский путь». Подробнее о проекте и его реализации — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина