Кабмин Татарстана утвердил меры по повышению безопасности дорожного движения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил постановление о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в республике, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Документ принят, в частности, в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана поручено до 1 мая 2024 года определить участки по обустройству средств принудительного снижения скорости. До начала осени требуется реализовать мероприятия по их устройству.

Также до 1 сентября следующего года Миндортрансу Татарстана необходимо завершить установку дублирующих дорожных знаков «Обгон запрещен» и «Направление поворота». От ведомства также требуется ежегодно мониторить эксплуатацию автобусов при организованной перевозке групп детей, а также школьных автобусов. Информацию о состоянии их доступности, соблюдении скоростного режима оно должно передавать в заинтересованные органы каждую неделю.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Несколько поручений дано Министерству образования и науки Татарстана. Оно должно до конца января 2024 года разработать положение о новом конкурсе по тематике безопасности дорожного движения, а также организовать в образовательных организациях занятия по правилам использования СИМов.

Напомним, с января по октябрь 2023 года в Татарстане произошло 418 аварий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В результате 16 детей погибли, 437 получили травмы.

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Татьяна Демина