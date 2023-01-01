На развитие дорог Татарстана по нацпроекту за год потратят 11,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году на развитие дорожной инфраструктуры Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» направят 11,2 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Из указанно суммы 5,8 млрд рублей из бюджета Татарстана выделят на ремонт автодорог регионального значения и комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Из федерального бюджета 1,4 миллиарда направят на развитие дорог в Казани.

На приведение в нормативное состояние дорог и искусственных сооружений Татарстана в этом году направят 3,8 млрд рублей. Из более 3 миллиардов выделят из федерального бюджета. Свыше 7 миллионов рублей направит из своего бюджета республика.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще 224,3 млн рублей в текущем году в регионе выделят на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Профинансируют работы из федерального бюджета.

В Миндортрансе Татарстана напомнили, что в 2022 году в республике отремонтировали более 170 км автодорог. Потратили на это по нацпроекту 10,17 млрд рублей. Обновили более 100 км дорог регионального значения, капитально отремонтировали 33,8 км дорог Казанской агломерации, 23,6 км дорог Набережночелнинской агломерации и 4,6 км дорог Нижнекамской агломерации.

В октябре министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказывал, что в 2022 году в регионе в дорожные работы вложено более 190 миллиардов рублей.



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Татьяна .Демина