Там, где не обойтись без карабина и товарищеского плеча

Работники промышленных предприятий Нижнекамска выявили лучших в пешем туризме

Фото: Альберт Муклаков

Как за считанные минуты преодолеть глубокий ров, подняться по отвесной стене, изготовить носилки из подручных материалов и эвакуировать пострадавшего? Для опытных туристов нет непреодолимых препятствий. В минувшие выходные сотрудники промышленных предприятий Нижнекамска продемонстрировали выносливость, мастерство и умение работать в команде на соревнованиях по технике пешего туризма. Вызов бросили коллективы «ТАИФ-НК», ТАНЭКО, «ТГК-16» и КАМА TYRES. Подробнее — в материале «Реального времени».

Лесная трасса для смелых

Ясное небо, теплое солнце и безветренная погода создали идеальные условия для участников. В лесу недалеко от реки Камы смельчакам предстояло пройти шесть этапов: параллельные перила, горизонтальный маятник, навесную переправу, спуск, подъем и транспортировку пострадавшего.

Ясное небо, теплое солнышко и безветренная погода — любителям пешего туризма повезло, их ждали идеальные условия для соревнований. Альберт Муклаков

Организатором соревнования стала Станция детско-юношеского туризма и экскурсий. Главные задачи мероприятия — выявить лучших и популяризировать спортивный туризм.

— Этот вид спорта получил развитие в 1960–1970-е годы, когда люди стали ходить в лес и преодолевать различные препятствия: реки, ущелья, овраги. Туристы использовали веревки, а затем встречались и делились опытом. Для отработки этих навыков они отправлялись в лес. Так появился спортивный туризм. Сегодня часть тренировок проходит в спортивных залах — это направление называют заллингом. Но мы хотим сохранить пребывание человека в естественной среде, — рассказала педагог-организатор Станции детско-юношеского туризма Виктория Морозова.

Организатором соревнования стала Станция детско-юношеского туризма и экскурсий. Альберт Муклаков

«Настрой боевой»

Всего на старт вышли четыре команды по четыре человека в каждой. Для работников «ТАИФ-НК» такие испытания — не в новинку. Ежегодно в компании проходит внутрикорпоративная «Спартакиада героев ГК ТАИФ», где участники демонстрируют силу и выносливость в лесу, на воде и в спортивном зале.

По словам капитана — ведущего инженера-технолога ПТО КГПТО Лигиты Нестеровой, как только появилась информация об этом мероприятии, сразу же нашлись желающие.

— Мы всегда за спорт! Благодаря «Спартакиаде героев» уже проходили параллельные перила, спуск и подъем, — признается Лигита. — Поэтому рассчитываем как минимум на призовое место. Главное — объединиться и показать хороший результат.

Для работников АО «ТАИФ-НК» такие испытания — не в новинку. Альберт Муклаков

С настроем на победу пришли и представители «ТГК-16». Самому опытному участнику команды — 68-летнему слесарю Александру Белову — даже приснился сон о предстоящем триумфе.



— В подобных соревнованиях я еще не участвовал, но когда-то работал в пожарной охране. С веревками знаком: лазил на башни и спускался по ним с четвертого этажа. Поэтому не страшно. Настрой боевой! Сегодня приснилось, что мы выиграли. Правда, в других соревнованиях, — смеется Александр.

На пределе возможностей

Открыли соревнования представители КАМА TYRES, затем стартовали работники «ТГК-16» и ТАНЭКО, замкнули четверку смельчаки из «ТАИФ-НК».

На первом этапе — «Горизонтальный маятник» — участникам предстояло перебраться через овраг по бревну. Альберт Муклаков

На первом этапе — «Горизонтальный маятник» — участникам предстояло перебраться через овраг по бревну. Испытание требовало не только хорошего чувства равновесия, но и умения правильно использовать страховочную веревку.



— Просто пройти по бревну опасно: достаточно потерять равновесие — и можно упасть. Поэтому необходима третья точка опоры. Для переправы участники используют веревку, закрепленную на дереве. Держась за нее и постепенно перемещаясь по бревну, они преодолевают овраг, — объяснила Виктория Морозова.

Особенно непросто пришлось первой команде: участники еще не знали всех тонкостей этапов и действовали методом проб и ошибок. Кто-то забывал вовремя отстегнуть карабин, кто-то неправильно рассчитывал длину шага, из-за чего терял темп и вынужден был возвращаться на начало испытания.

Одним из самых трудных этапов стала «Навесная переправа». Альберт Муклаков

Одним из самых трудных этапов стала «Навесная переправа». Без хорошей физической подготовки, крепкого хвата и взаимовыручки пройти его практически невозможно, уверена Виктория Морозова.



— Сложнее всего первому участнику: ему нужно спуститься по веревке, удерживая вес тела на карабине, а затем двигаться дальше с помощью рук и ног. Второму уже может помочь товарищ, оказавшийся наверху. Последнему спортсмену придется справляться самому. Здесь важны сила, ловкость и умение работать с карабином, — добавила она.



А еще участникам предстояло спуститься по веревке в глубокий овраг, а затем подняться обратно наверх. На последнем этапе — соорудить из жерди и штормовки импровизированные носилки.

А еще участникам предстояло спуститься по веревке в глубокий овраг, а затем подняться обратно наверх. Альберт Муклаков

— Это полезный практический навык, который может пригодиться в походе или чрезвычайной ситуации. Главное — действовать спокойно, слаженно и соблюдать последовательность, — отметили организаторы.

Сила команды — в общей подготовке

Интрига сохранялась до последнего. Команды шли вплотную друг к другу, стараясь не терять ни секунды на испытаниях. Однако самыми быстрыми оказались работники «ТАНЭКО» — они преодолели дистанцию за 8 минут 11 секунд. Представители «ТАИФ-НК» финишировали вторыми с результатом 12 минут 3 секунды, а команда КАМА TYRES уложилась в 12 минут 39 секунд, став третьей.

На последнем этапе нужно было соорудить из жерди и штормовки импровизированные носилки. Альберт Муклаков

Сон Александра Белова из «ТГК-16» вещим не оказался. Энергетики пришли четвертыми с результатом 16 минут 19 секунд.

— Результат команды, мне кажется, удовлетворительный: все бежали первый раз. А вообще спортивный туризм — это наш повседневный быт, ничего сверхъестественного. Для первого раза очень даже неплохо. Надеюсь, следующий раз войдем в тройку победителей! А может займем первое место, — поделился впечатлениями после соревнований коллега Александра Белова, электрослесарь «ТГК-16» Владимир Герасимов.

Представители «ТАИФ-НК» стали вторыми, финишировав с результатом 12 минут 3 секунды. Альберт Муклаков

Результатом соревнований остались довольны и работники АО «ТАИФ-НК».

— Хочу поблагодарить всех, кто собрал нас здесь. Такие соревнования происходят не каждый раз. На первом этапе особых сложностей не было. На втором немного подвисли: торопились и в итоге слетели вниз. Будем исправлять ошибки. Последнее испытание оказалось самое легкое. На носилки мы положили Лилю, она среди нас самая легкая, и быстро добежали до места назначения, — рассказал водитель погрузчика АО «ТАИФ-НК» Артем Мельников.



— Для меня самый лучший этап — транспортировка пострадавшего.

Я лежала на носилках и подгоняла команду: «Давайте, давайте!» В целом все прошло весело. Мы больше волновались. Из-за этого возникали некоторые трудности, в частности с карабином, — добавила инженер-технолог ПТО КГПТО Лилия Бадгутдинова.

— Прекрасно, интересно, забавно! Помогла общая подготовка. С начала года мы вместе участвуем в нашей «Спартакиаде героев», в этом и есть секрет успеха и сплоченности нашей команды, — поделился оператор технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК» Александр Леонов.

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Победители и призеры соревнований получили медали, дипломы и памятные подарки. После церемонии награждения участников ждала заслуженная полевая кухня — ароматная гречневая каша с тушенкой и горячий чай. Такой простой, но сытный обед особенно пришелся кстати после насыщенного дня, полного испытаний, командной работы и ярких эмоций.