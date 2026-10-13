Там, где не обойтись без карабина и товарищеского плеча
Работники промышленных предприятий Нижнекамска выявили лучших в пешем туризме
Как за считанные минуты преодолеть глубокий ров, подняться по отвесной стене, изготовить носилки из подручных материалов и эвакуировать пострадавшего? Для опытных туристов нет непреодолимых препятствий. В минувшие выходные сотрудники промышленных предприятий Нижнекамска продемонстрировали выносливость, мастерство и умение работать в команде на соревнованиях по технике пешего туризма. Вызов бросили коллективы «ТАИФ-НК», ТАНЭКО, «ТГК-16» и КАМА TYRES. Подробнее — в материале «Реального времени».
Лесная трасса для смелых
Ясное небо, теплое солнце и безветренная погода создали идеальные условия для участников. В лесу недалеко от реки Камы смельчакам предстояло пройти шесть этапов: параллельные перила, горизонтальный маятник, навесную переправу, спуск, подъем и транспортировку пострадавшего.
Организатором соревнования стала Станция детско-юношеского туризма и экскурсий. Главные задачи мероприятия — выявить лучших и популяризировать спортивный туризм.
— Этот вид спорта получил развитие в 1960–1970-е годы, когда люди стали ходить в лес и преодолевать различные препятствия: реки, ущелья, овраги. Туристы использовали веревки, а затем встречались и делились опытом. Для отработки этих навыков они отправлялись в лес. Так появился спортивный туризм. Сегодня часть тренировок проходит в спортивных залах — это направление называют заллингом. Но мы хотим сохранить пребывание человека в естественной среде, — рассказала педагог-организатор Станции детско-юношеского туризма Виктория Морозова.
«Настрой боевой»
Всего на старт вышли четыре команды по четыре человека в каждой. Для работников «ТАИФ-НК» такие испытания — не в новинку. Ежегодно в компании проходит внутрикорпоративная «Спартакиада героев ГК ТАИФ», где участники демонстрируют силу и выносливость в лесу, на воде и в спортивном зале.
По словам капитана — ведущего инженера-технолога ПТО КГПТО Лигиты Нестеровой, как только появилась информация об этом мероприятии, сразу же нашлись желающие.
— Мы всегда за спорт! Благодаря «Спартакиаде героев» уже проходили параллельные перила, спуск и подъем, — признается Лигита. — Поэтому рассчитываем как минимум на призовое место. Главное — объединиться и показать хороший результат.
С настроем на победу пришли и представители «ТГК-16». Самому опытному участнику команды — 68-летнему слесарю Александру Белову — даже приснился сон о предстоящем триумфе.
— В подобных соревнованиях я еще не участвовал, но когда-то работал в пожарной охране. С веревками знаком: лазил на башни и спускался по ним с четвертого этажа. Поэтому не страшно. Настрой боевой! Сегодня приснилось, что мы выиграли. Правда, в других соревнованиях, — смеется Александр.
На пределе возможностей
Открыли соревнования представители КАМА TYRES, затем стартовали работники «ТГК-16» и ТАНЭКО, замкнули четверку смельчаки из «ТАИФ-НК».
На первом этапе — «Горизонтальный маятник» — участникам предстояло перебраться через овраг по бревну. Испытание требовало не только хорошего чувства равновесия, но и умения правильно использовать страховочную веревку.
— Просто пройти по бревну опасно: достаточно потерять равновесие — и можно упасть. Поэтому необходима третья точка опоры. Для переправы участники используют веревку, закрепленную на дереве. Держась за нее и постепенно перемещаясь по бревну, они преодолевают овраг, — объяснила Виктория Морозова.
Особенно непросто пришлось первой команде: участники еще не знали всех тонкостей этапов и действовали методом проб и ошибок. Кто-то забывал вовремя отстегнуть карабин, кто-то неправильно рассчитывал длину шага, из-за чего терял темп и вынужден был возвращаться на начало испытания.
Одним из самых трудных этапов стала «Навесная переправа». Без хорошей физической подготовки, крепкого хвата и взаимовыручки пройти его практически невозможно, уверена Виктория Морозова.
— Сложнее всего первому участнику: ему нужно спуститься по веревке, удерживая вес тела на карабине, а затем двигаться дальше с помощью рук и ног. Второму уже может помочь товарищ, оказавшийся наверху. Последнему спортсмену придется справляться самому. Здесь важны сила, ловкость и умение работать с карабином, — добавила она.
А еще участникам предстояло спуститься по веревке в глубокий овраг, а затем подняться обратно наверх. На последнем этапе — соорудить из жерди и штормовки импровизированные носилки.
— Это полезный практический навык, который может пригодиться в походе или чрезвычайной ситуации. Главное — действовать спокойно, слаженно и соблюдать последовательность, — отметили организаторы.
Сила команды — в общей подготовке
Интрига сохранялась до последнего. Команды шли вплотную друг к другу, стараясь не терять ни секунды на испытаниях. Однако самыми быстрыми оказались работники «ТАНЭКО» — они преодолели дистанцию за 8 минут 11 секунд. Представители «ТАИФ-НК» финишировали вторыми с результатом 12 минут 3 секунды, а команда КАМА TYRES уложилась в 12 минут 39 секунд, став третьей.
Сон Александра Белова из «ТГК-16» вещим не оказался. Энергетики пришли четвертыми с результатом 16 минут 19 секунд.
— Результат команды, мне кажется, удовлетворительный: все бежали первый раз. А вообще спортивный туризм — это наш повседневный быт, ничего сверхъестественного. Для первого раза очень даже неплохо. Надеюсь, следующий раз войдем в тройку победителей! А может займем первое место, — поделился впечатлениями после соревнований коллега Александра Белова, электрослесарь «ТГК-16» Владимир Герасимов.
Результатом соревнований остались довольны и работники АО «ТАИФ-НК».
— Хочу поблагодарить всех, кто собрал нас здесь. Такие соревнования происходят не каждый раз. На первом этапе особых сложностей не было. На втором немного подвисли: торопились и в итоге слетели вниз. Будем исправлять ошибки. Последнее испытание оказалось самое легкое. На носилки мы положили Лилю, она среди нас самая легкая, и быстро добежали до места назначения, — рассказал водитель погрузчика АО «ТАИФ-НК» Артем Мельников.
— Для меня самый лучший этап — транспортировка пострадавшего.
Я лежала на носилках и подгоняла команду: «Давайте, давайте!» В целом все прошло весело. Мы больше волновались. Из-за этого возникали некоторые трудности, в частности с карабином, — добавила инженер-технолог ПТО КГПТО Лилия Бадгутдинова.
— Прекрасно, интересно, забавно! Помогла общая подготовка. С начала года мы вместе участвуем в нашей «Спартакиаде героев», в этом и есть секрет успеха и сплоченности нашей команды, — поделился оператор технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК» Александр Леонов.
Победители и призеры соревнований получили медали, дипломы и памятные подарки. После церемонии награждения участников ждала заслуженная полевая кухня — ароматная гречневая каша с тушенкой и горячий чай. Такой простой, но сытный обед особенно пришелся кстати после насыщенного дня, полного испытаний, командной работы и ярких эмоций.
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