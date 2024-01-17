За пять лет на помощь пожилым людям в Татарстане выделили более 430 млн рублей

В Татарстане с 2019 года на поддержку старшего поколения в рамках национального проекта «Демография» было выделено 431,99 миллиона рублей. Об этом написал раис республики Рустам Минниханов в своем telegram-канале.

Он уточнил, что в Татарстане помощью охвачены 5 482 пожилых человека.



— Мы должны помогать старшему поколению. В нашей республике благодаря национальному проекту «Демография» для этого созданы все условия, — отметил он.



Напомним, в течение пяти лет на реализацию национальных проектов на территории Татарстана было направлено 180,9 млрд рублей. По данным Минэкономики республики, из регионального бюджета на эти цели потрачено 50,7 млрд рублей.



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Галия Гарифуллина