В Татарстане планируют восстановить 3,6 тысячи га леса

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане в 2023 году лесовоспроизводственные работы в рамках национального проекта «Экология» проведут на 3,6 тысячи гектаров. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

— В этом году по региональному проекту будут проведены работы по воспроизводству лесов на площади 3 614 га. Из них посадка лесных культур — на площади 1 413 га, мероприятия по естественному лесовосстановлению — на 2 092 га, комбинированному лесовосстановлению — 4 га и лесоразведению — 105 га, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Процесс начали восстановления лесов в Татарстане начали 12 апреля.

Напомним, в ряде районов Татарстана из-за высокой пожароопасности лесов, IV и V класса, ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день.

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Айрат Назипов