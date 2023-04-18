Новости общества

10:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане планируют восстановить 3,6 тысячи га леса

12:21, 18.04.2023 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане планируют восстановить 3,6 тысячи га леса
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане в 2023 году лесовоспроизводственные работы в рамках национального проекта «Экология» проведут на 3,6 тысячи гектаров. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

— В этом году по региональному проекту будут проведены работы по воспроизводству лесов на площади 3 614 га. Из них посадка лесных культур — на площади 1 413 га, мероприятия по естественному лесовосстановлению — на 2 092 га, комбинированному лесовосстановлению — 4 га и лесоразведению — 105 га, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Процесс начали восстановления лесов в Татарстане начали 12 апреля.

Напомним, в ряде районов Татарстана из-за высокой пожароопасности лесов, IV и V класса, ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также