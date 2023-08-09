В Казани строительство детского сада по улице Адоратского завершили на 78%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани строительство детского сада по улице Адоратского завершено на 78%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Учреждение на 220 мест строится в рамках национального проекта «Демография». Его смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Для этого предусмотрят удобные входные группы, пандусы и лифты.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Во дворе детского сада возведут веранды с теневыми навесами и игровыми зонами для каждой группы. Кроме того, появится общая физкультурная площадка.

Напомним. в саду откроют 12 групп, в том числе группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В здании будут музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога. В работе детский сад будет особое внимания уделять работе с семьями.



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Елизавета Пуншева