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Госжилфонд Татарстана в 2023 году передал квартиры 34 многодетным семьям

19:26, 23.01.2024 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане

Госжилфонд Татарстана в 2023 году передал квартиры 34 многодетным семьям, что позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» по обеспечению граждан доступным жильем, сообщает пресс-служба раиса республики.

Полностью благоустроенное жилье семьям предоставили в соципотечных домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда при раисе Татарстана. Квартиры с чистовой отделкой оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды (газа), электроэнергии. Некоторые многодетные семьи получили сразу несколько таких квартир.

В 2024 году в Татарстане планируется обеспечить жильем 28 семей, воспитывающих не менее пяти детей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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