На KazanForum обсудили создание Центра по изучению редких видов кошек в Татарстане и разведение снежного барса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» обсудили восстановление редких видов животных как одно из направлений национального проекта «Экология». С докладом «По следам снежного барса: исчезновение и восстановление редких видов животных» в рамках трека «Устойчивое развитие» выступил глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.

Он напомнил, что республика занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса на протяжении нескольких лет. В рамках этой работы реализуется проект создания Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», который получил поддержку Минприроды России и вошел в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

Концепция создания Центра по изучению редких видов кошек разработана Минэкологии Татарстана при участии академика РАН Вячеслава Рожнова. Основной упор в его работе сделают на изучение физических и генетических особенностей животных.

Вторая площадка проекта — Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» — будет реализована в Алтае. На его территории в естественных условиях планируют разводить ранее обитавших в этих местах животных, в том числе крупных кошек и краснокнижные растения. В научно-исследовательской работе задействуют татарстанские учреждения, в том числе Казанский научный центр Российской академии наук и КФУ.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Специалисты университета уже сегодня проводят фундаментальные и прикладные исследования. Ведется подготовка студентов и аспирантов в области этологии, физиологии, охраны природы, ветеринарии, генетики, цитологии, — рассказал Александр Шадриков.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» пройдет в столице Татарстана 18-19 мая. Впервые его организовали на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Татьяна Демина