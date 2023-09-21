Улицу Мира в казанском поселке Самосырово отремонтируют к концу сентября

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В поселке Самосырово к концу сентября по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершат ремонт участка улицы Мира протяженностью 3,5 км. Об этом сообщает администрация Советского района Казани.



Сейчас на объекте трудятся 24 рабочих. Задействованы от шести до 15 единиц спецтехники. Асфальтобетонное покрытие обновляют на площади 25 тысяч кв. м. Здесь обустроят тротуары, пять остановочных павильонов и наружное освещение.

Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 2023 год планируется ремонт 12 участков казанских дорог. Среди них — ул. Кулахметова, Хасана Туфана, Адоратского и другие. Завершился ремонт дорожного покрытия на улице Вересаева в Авиастроительном районе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на 56% выполнили работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В городе обновляют 12 участков улиц протяженностью 10 км, на 11 объектах работы завершат до конца лета.



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Маргарита Головатеко