В жилом массиве Отары в Казани начали ремонтировать дорогу

Фото: Миндортранс Татарстана

В жилом массиве Отары в Казани начали ремонтировать по ул. Поперечно-Отарской и ул. Центрально-Отарской (от ул. Южно-Промышленной до ул. Центральной), сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.



Протяженность участка составляет 2 км. На ремонт из бюджета Татарстана выделили порядка 250 млн рублей. Работы выполнены примерно на 20%.

На объекте на площади более 17 тысяч кв. м уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, отремонтируют тротуары общей площадью 5 тыс. кв. м, заместят дорожный и бортовой камни, а еще отремонтируют ливневую канализацию.

Также специалисты должны будут обеспечить безопасность движения. На участке установят 135 дорожных знаков, нанесут дорожную разметку, устроят искусственное освещение, установят семь остановок.

Подрядчики уже разобрали асфальтобетонное покрытие, заменили основание и устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона площадью 2 тыс. 500 кв. м, установили 200 п. м. бортовых камней и устроили основание из песка под тротуар на площади 100 кв. м.

Ремонт выполняется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: Миндортранс Татарстана

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют обновить более 280 км дорог регионального и местного значения. Госконтракты заключили по всем объектам, сумма финансирования из бюджета Татарстана составит 1,9 млн рублей.

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Маргарита Головатенко