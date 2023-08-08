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В Казанской агломерации работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 64,6%

10:22, 08.08.2023 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Казанской агломерации работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 64,6%
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казанской агломерации работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на сегодняшний день выполнены на 64,6% от плана на 2023 год. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин на пресс-конференции.

— По Казанской агломерации в рамках нацпроекта у нас предусмотрено 37,1 км за деньги данного финансирования. Здесь показателя [нормативного состояния дорог] 84,7% достигнем. Выполнение 64,6%, — заявил он.

Завершены в Казани дорожные работы на ул. Кулахметова, Хасана Туфана и Городской.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Артем Чукин рассказал, что общий объем финансирования программы дорожных работ в Татарстане на 2023 год составил 86,8 млрд рублей. В сумму включено опережающее финансирование, поступившее в виде кредитных средств.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

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