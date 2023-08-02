В Татарстане более 250 педагогов обучат за 1,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На базе КФУ в Татарстане в этом году планируют обучить 252 педагога — на эти цели из бюджета потратят 1,3 млн рублей.



Обучение организуют для учителей школ, ссузов и учреждений дополнительного образования. Занятия будут проводить по дополнительной профессиональной программе — повышения квалификации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На базе КФУ в 2020 году открыли Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, программа реализуется по национальному проекту «Образование».

В столице Татарстана среди школ-участников городского проекта «Новый педагогический класс Казани» проведут грантовый конкурс. За первое место размер субсидии составит 1 млн рублей, еще три образовательных учреждения получат по 400 тысяч.

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Маргарита Головатенко