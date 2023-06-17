В Татарстане до конца года вырастят около 31 млн сеянцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по национальному проекту «Экология» в 2023 году вырастят не менее 31 миллиона сеянцев. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

— В этом году посев семян в питомниках был произведен на площади 22 гектара. Посадочный материал выращивается с учетом природно-климатических условий республики. Прежде всего, это основные лесообразующие породы — ель, сосна, лиственница, дуб, береза, липа и ясень, — рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Ильгизар Зарипов

По словам представителя министерства, уход за посевами — несложный процесс, но в то же время трудоемкий и отнимающий много сил. Он заключается в защите посевов от болезней и вредителей, удалении сорных растений, рыхлении почвы, подкормке и поливе.

— Мы создаем лесные насаждения в республике, используя только посадочный материал, выращенный в наших лесных питомниках. Тем самым мы обеспечиваем лучшую приживаемость и высокое качество мероприятий по искусственному лесовосстановлению, — добавил Ильгизар Зарипов.

В конце 2021 года в Татарстане и Чувашии завершили работы по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках проекта М-12. На 164 участках общей площадью 263 га в Бугульминском, Кайбицком, Лаишевском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Высокогорском районах Татарстана и Авиастроительном и Московском районах Казани высадили более 1 млн деревьев. Среди них сосны, ели, лиственницы, березы, дубы и ясени.

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Айрат Назипов