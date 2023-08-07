В Казани программа ремонта и строительства дорог выполнена более чем на 70%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани программа ремонта и строительства улично-дорожной сети на 2023 год выполнена по всем основным направлениям более чем на 70%. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

В программу на этот в столице Татарстана вошли 47 участков дорог, напомнил он. Общая площадь ремонта улично-дорожной сети с учетом дворовых территорий превышает 1,5 млн «квадратов».

Финансирование программы в этом из бюджетов всех уровней составило почти 27 млрд рублей. Из них 16,7 млрд предусмотрены на строительство и реконструкцию крупных дорог, а 6,5 млрд — на ремонт улично-дорожной сети, нанесение разметки, ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, установку светофоров и освещения.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Казань на работы получила 1 млрд рублей. Их вложат в ремонт 12 участков дорог общей протяженностью 10 км. Работы выполнены к сегодняшнему дню на 77%. Полностью отремонтированы участки на четырех улицах — Кулахметова, Хасана Туфана, Городской, Адоратского.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Еще 2,8 млрд рублей в Казани вложили в ремонт улично-дорожной сети по республиканской программе «Наш двор». Работы выполнены на 76%.

Игорь Куляжев также рассказал, что план реконструкции Горьковского шоссе выполнен на 55% от лимита на 2023 год. Рабочие уже уложили третью полосу трассы от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец».



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Татьяна Демина