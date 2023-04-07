Прокуратура Татарстана пресекла нарушения при продаже загородного клуба «Утрау» в Зеленодольском районе

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана пресекла нарушения при продаже загородного клуба «Утрау» в Зеленодольском районе, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Объект построили с привлечением бюджетных средств по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Грантополучатель в 2020 году возвел в Зеленодольском районе республики 22 дома, в 2022 году — еще 30. В 2021 году было согласовано строительство автомобильной дороги протяженностью 1,15 километра для обеспечения комфортного доступа туристов к объекту. В целом на реализацию проекта было потрачено 45 млн рублей из бюджета.

По условиям соглашения, продавать эти дома сейчас нельзя — грантополучатель в соглашении от 6 октября 2022 года обязался размещать и обеспечивать проживание туристов не менее 3 лет с даты получения субсидии.

— Решение грантополучателя о продаже объекта противоречит требованиям соглашения и может привести к существенному нарушению законных интересов общества и государства, — указывают в прокуратуре.

Фото: tatarstan.ru

Надзорное ведомство отмечает: госкомитет Татарстана по туризму не обеспечил надлежащий контроль соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, включая часть достижения целей инвестпроекта. Прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона руководителю фирмы — грантополучателя, а еще внесло представление руководителю регионального госкомитета по туризму.



«Мы действовали на опережение — в превентивных целях»

Как уточнили «Реальному времени» в надзорном ведомстве, предостережение руководителю компании и представление в адрес руководства Госкомитета по туризму ушли за подписью одного из заместителей прокурора Татарстана. Причем на момент завершения проверки ни один из построенных гостевых домиков не был продан.

«Мы действовали на опережение — в превентивных целях. Поскольку бюджетные деньги вложены, а цель инвестиционного проекта не достигнута, и сроки соглашения не истекли», — комментирует результат проверки старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Претензии в адрес профильного Госкомитета вызвало отсутствие надлежащей реакции сотрудников на планируемую распродажу объектов инвестиционного проекта. По мнению проверяющих, комитетчики должны были контролировать использование субсидий и соблюдение условий соглашения, а в отсутствие собственных рычагов воздействия на получателя гранта — сигнализировать о происходящем.

По данным «Реального времени», в представлении говорится о необходимости устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности.

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Маргарита Головатенко