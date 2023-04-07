Прокуратура Татарстана пресекла нарушения при продаже загородного клуба «Утрау» в Зеленодольском районе
Прокуратура Татарстана пресекла нарушения при продаже загородного клуба «Утрау» в Зеленодольском районе, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Объект построили с привлечением бюджетных средств по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Грантополучатель в 2020 году возвел в Зеленодольском районе республики 22 дома, в 2022 году — еще 30. В 2021 году было согласовано строительство автомобильной дороги протяженностью 1,15 километра для обеспечения комфортного доступа туристов к объекту. В целом на реализацию проекта было потрачено 45 млн рублей из бюджета.
По условиям соглашения, продавать эти дома сейчас нельзя — грантополучатель в соглашении от 6 октября 2022 года обязался размещать и обеспечивать проживание туристов не менее 3 лет с даты получения субсидии.
— Решение грантополучателя о продаже объекта противоречит требованиям соглашения и может привести к существенному нарушению законных интересов общества и государства, — указывают в прокуратуре.
Надзорное ведомство отмечает: госкомитет Татарстана по туризму не обеспечил надлежащий контроль соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, включая часть достижения целей инвестпроекта. Прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона руководителю фирмы — грантополучателя, а еще внесло представление руководителю регионального госкомитета по туризму.
«Мы действовали на опережение — в превентивных целях»
Как уточнили «Реальному времени» в надзорном ведомстве, предостережение руководителю компании и представление в адрес руководства Госкомитета по туризму ушли за подписью одного из заместителей прокурора Татарстана. Причем на момент завершения проверки ни один из построенных гостевых домиков не был продан.
Претензии в адрес профильного Госкомитета вызвало отсутствие надлежащей реакции сотрудников на планируемую распродажу объектов инвестиционного проекта. По мнению проверяющих, комитетчики должны были контролировать использование субсидий и соблюдение условий соглашения, а в отсутствие собственных рычагов воздействия на получателя гранта — сигнализировать о происходящем.
По данным «Реального времени», в представлении говорится о необходимости устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности.
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