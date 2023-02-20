Власти Татарстана утвердили меры по повышению безопасности дорожного движения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил постановление о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в республике, сокращению ДТП и снижению тяжести их последствий. Оно принято в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Миндортрансу Татарстана и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» поручено до 1 апреля 2023 года совместно с МВД по РТ (по согласованию) разработать меры по ликвидации мест концентрации ДТП, зон аварийности и участков дорог, на которых произошли единичные аварии с погибшими. До 1 июля им надо завершить все мероприятия по их устранению, в том числе включенные в состав работ по реконструкции и капремонту в рамках сроков, установленных в контрактах.



До 15 июля 2023 года Миндортрансу Татарстана и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» необходимо обновить дорожную разметку на дорогах регионального и федерального значения. Стоит отметить, что постановлением от 2021 года дедлайн был установлен на 1 июля.

МВД по Татарстану предложено до 31 марта направить в правительство республики идет об инициировании вопроса об усилении административной ответственности за повторные нарушения правил обгона и превышения скорости более 60 км в час. До 1 мая ведомство с исполкомами районов и городских округов региона должно определить на местной уличной сети участки дорог, на которых требуется установить освещение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Контроль за исполнением постановления возложен на Управление административных и правоохранительных органов аппарат кабмина Татарстана. Исполнительным органам власти поручено ежеквартально предоставлять в секретариат правительственной комиссии республики отчет по обеспечению безопасности дорожного движения о реализации мероприятий, предусмотренных принятым документом.

За последние 5 лет аварийность на дорогах значительно снизилась, достигнуты целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения», сообщил глава МВД по Татарстану Артем Хохорин в конце января этого года. В 2022 году в ДТП погибли 306 человек, что на семь меньше, чем в 2021-м.



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Татьяна Демина