Ирек Файзуллин: «Чтобы совершить рывок по вводу жилья, надо всем регионам подготовиться»
Глава Минстроя Татарстана о задаче Владимира Путина — нарастить объемы сдачи жилья в России с 80 млн до 120 млн «квадратов» в год
В 2019 году план по строительству жилья в Татарстане составляет 2,4 млн кв. м. Но по нацпроекту «Жилье и городская среда» ежегодный объем ввода жилья должен вырасти до 3,6 млн кв. м. Ирек Файзуллин на брифинге в татарстанском кабмине рассказал, что даже таким сильным регионам, как Татарстан, будет сложно без поддержки федерального центра — мало построить жилье, его нужно подключить к коммуникациям и обеспечить школами, детсадами и другими социальными объектами. Похоже, что эти аргументы были учтены и правительством России — Виталий Мутко уже заявил о сохранении прежних объемов ввода жилья хотя бы в следующие два года. Рассказали журналистам и о реализации другого нацпроекта — «Экология», в рамках которого со дна Волги поднимут 21 судно.
«Чтобы совершить такой рывок по вводу жилья, надо подготовиться»
Нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из четырех программ: «Жилье», «Ипотека», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Одна из наиболее масштабных задач, которые подразумевает нацпроект, — увеличение к 2024 году ежегодных объемов ввода жилья в России до 120 млн кв. м — задача, поставленная Владимиром Путиным. Конкретно Татарстану придется нарастить темпы ввода до 3,6 млн «квадратов» в год.
Как пояснил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин, за пять лет (с 2019 по 2024 гг.) в Татарстане должно быть построено 17,6 млн кв. м. Глава татарстанского Минстроя оценил такую планку как «очень высокую» и подчеркнул, что наращивать ввод жилья так просто не получится. Для этого необходимо поддерживать застройщиков как при строительстве инженерных сетей, так и социальных объектов.
— Чтобы совершить такой рывок по вводу жилья, всем регионам надо хорошо подготовиться. Жилье, которое вводят наши застройщики, надо подключить к сетям — к теплу, к электроэнергетике. Если всего этого не будет, построенное жилье никто покупать не будет. Этот процесс, когда не решены вопросы по инженерным коммуникациям, уже давно прошел в нашей республике, да и во всей стране. На сегодняшний день в Казани завершается работа по КНС «Заречье», которая позволит вводить дополнительные квадратные метры жилья и социальных объектов, — отметил Ирек Файзуллин.
Ввод жилья могут сохранить на прежнем уровне
Глава Минстроя РТ напомнил, что о сложностях при увеличении темпов ввода жилья он говорил и во время пятничного заседания с участием вице-премьера России Виталия Мутко. По словам Файзуллина, Татарстан вводил только 1,8 млн кв. м даже в самые благоприятные годы, когда строились такие крупные промышленные объекты, как КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез». Тем не менее на протяжении последних десяти лет Татарстану удавалось строить 2,4 млн «квадратов» ежегодно. В этом году план по вводу жилья остается примерно таким же — 2 млн 405 тысяч кв. м.
В таблице приведена структура ввода жилья в Татарстане. Несложно заметить, что на сегодняшний день больше всего жилья вводят коммерческие застройщики — более 1 млн кв. м.
|
Тип строящегося жилья
|
Ввод по плану
|
Ввод на 16.08.2019
|
Многоквартирное инвестиционное жилья
|
131 дом на 1 034,5 тысячи кв. м
|
73 дома на 661 тысячу кв. м
|
По программе соципотеки
|
7 838 квартир на 438,3 тысячи кв. м
|
2 553 квартиры на 147,8 тысячи кв. м
|
Индивидуальное жилищное строительство
|
7 325 домов на 952,2 тысячи кв. м
|
5 892 дома 765,9 тысячи кв. м
Можно предположить, что доводы татарстанского правительства о том, почему не стоит повышать планку по вводу жилья хотя бы в ближайшие годы, была услышана федеральным центром. Буквально накануне Виталий Мутко сообщил, что в следующие два года объемы ввода жилья в России могут сохраниться на уровне 75,3 млн кв. м. В частности, он связал эту необходимость с переходом на проектное финансирование.
Банки одобрили 20 договоров проектного финансирования
Говоря о том, как проходит переход на новую систему финансирования застройщиков, Ирек Файзуллин условно поделил все строящиеся объекты на две категории. В первую группу вошло 173 многоквартирных дома общей площадью 2 млн 745,5 тысячи кв. м. Это объекты, которые могут достраиваться по старым правилам, без эскроу-счетов.
Вторая группа объектов, строящихся с привлечением проектного финансирования, не столь многочисленна. В эту категорию вошли 49 объектов общей площадью 807,5 тысячи кв. м.
15 из этих объектов находятся вне зоны риска, так как по ним уже заключены договоры проектного финансирования. Речь идет о 174, 4 тысячи кв. м, которые уже могут продаваться с помощью эскроу-счетов. Кроме того, в Татарстане одобрено еще 5 заявок от застройщиков на общую площадь 84,2 тысячи кв. м.
Остальные объекты пока остаются в «подвешенном» состоянии. На рассмотрении уполномоченных банков находятся заявки по 12 объектам общей площадью 295 тысяч кв. м. Еще по 9 объектам застройщики только готовят документы для подачи заявок в уполномоченные банки. Вообще не подали подобных заявок два застройщика по 8 объектам на 107,4 тысячи кв. м.
Выросшие ставки сделали ипотеку непривлекательной
Грандиозные планы, поставленные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», приходится корректировать и в связи с ситуацией на рынке ипотечного кредитования. Как рассказал Ирек Файзуллин, в 2019 году в Татарстане снизилось число выданных ипотек. По его данным, за январь — июнь 2019 года выдано 20 216 ипотечных кредитов на сумму 4,85 млрд рублей. Это оказалось на 19,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Причина, по которой татарстанцы стали реже брать жилищные кредиты, в росте ипотечных ставок. Как рассказал Ирек Файзулин, на данный момент средневзвешенная ставка по ипотеке составляет 10,26%. Для сравнения — год назад она была ниже на 0,6 п.п. и составляла 9,63% годовых.
Отметим, что Правительство России накануне также заявило и о корректировке планов по снижению ипотечной ставки. В частности, вице-премьер России Виталий Мутко предложил в 2019 году зафиксировать ставку на уровне 10,1% годовых. Ранее паспорт нацпроекта «Жилье и городская среда» предполагал снижение ставки до 8,9%.
Со дна Волги поднимут 21 затонувшее судно
В рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году Татарстан участвует в реализации трех проектов — «Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение лесов». В следующем году планируется подключиться еще к двум федеральным проектам — «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».
Всего на осуществление нацпроекта «Экология» Татарстану на период с 2019 по 2021 гг. уже утверждено 5,8 млрд рублей. Большая часть — 4,8 млрд рублей — поступит из федерального бюджета. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
Львиную долю средств — 5,3 млрд рублей — планируется потратить на федеральный проект «Оздоровление Волги». Он предполагает, что к 2024 году будут ликвидированы два «объекта накопленного вреда». В частности, будут демонтированы трубопроводы Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и рекультивированы иловые площадки БОС канализации Казани.
Кроме того, для того чтобы очистить Волгу, планируется поднять 21 затопленное судно в Куйбышевском и в Нижнекамском водохранилищах в границах республики Татарстан.
Татарстану могут выделить 3,2 млрд рублей на избавление от свалок.
Еще 7 мероприятий на общую предварительную сумму 3,2 млрд рублей прорабатываются в рамках проекта «Чистая страна». Если они будут реализованы, в Татарстане должны исчезнуть 5 свалок (в селе Прости Нижнекамского района, в Тукаевском, Мензелинском, Новошешминском муниципальных районах и рекультивация Самосыровского полигона в Казани) и 2 объекта накопленного вреда (нарушенные земли нефтесодержащими загрязнениями в с. Шемордан Сабинского района и загрязненные земли промышленными отходами в с. Новый Кокшан Менделеевского района).
Для включения в федеральный проект Федеральным агентством водных ресурсов одобрены 2 мероприятия республики на общую сумму 118,4 млн рублей. Будут расчищены пруд в селе Державино и правый приток реки Меша в селе Никольское Лаишевского муниципального района.
Как рассказал Александр Шадриков, на 2019—2021 гг. Татарстану из бюджета России на «Сохранение лесов» утверждены субвенции на общую сумму 271,5 млн рублей.
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