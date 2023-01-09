В Татарстане в 2023 году по нацпроекту построят пять школ

В 2023 году в Татарстане по национальному проекту «Образование» планируется строительство пяти школ. Они появятся в Казани, Набережных Челнах, Арском и Тукаевском районах республики.

Кроме того, в столице Татарстана по нацпроекту «Образование» запланированы строительство и закупка оборудования для двух молодежных центров. Также в его паспорт на 2023 год входит капремонт двух спортивных залов — в Дрожжановском и Тюлячинском районах.

31 школу в семи муниципалитетах отремонтируют по государственной программе «Развитие образования». Еще в 37 школах проведут ремонт по республиканской программе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По национальному проекту «Демография» в Казани построят два детских сада, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В начале января министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что в 2023 году в Татарстане планируется реализовать шесть программ по строительству и ремонту 650 соцобъектов. Общая сумма финансирования — 3 млрд рублей.

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Татьяна Демина