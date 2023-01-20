Финансирование нацпроекта «Экология» в Татарстане до 2025 года составит 8,7 млрд рублей

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За последние 5 лет на природоохранные мероприятия в Татарстане направлено 51,8 млрд рублей. Благодаря им улучшены экологические условия для 2,3 млн человек, а также предотвращен ущерб на сумму в 58 миллиардов рублей, сообщил на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов республики глава ведомства Александр Шадриков.

Так, по его словам, в 2022 году на охрану окружающей среды направили более 14,7 млрд рублей, 6,8 млрд из них — это средства предприятий.

— Наша республика на протяжении многих лет по объему инвестиций в охрану окружающей среды — лидер в Приволжском федеральном округе, — подчеркнул Александр Шадриков.

Также он отметил, что большинство проблем, которые копились десятилетиями, не могли бы решиться без участия в национальном проекте «Экология». Как рассказал Александр Шадриков, до 2025 года по этому нацпроекту Татарстан проведет работы еще на 8,7 млрд рублей.

— В 2022 году республика приняла участие в четырех федеральных проектах: «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». На их реализацию направлено 6,8 млрд рублей, — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также Александр Шадриков рассказал, что татарстанские экологи в 2022 году выявили на территории республики более 3,7 тысячи несанкционированных свалок. По его словам, 99% обнаруженных мест несанкционированного размещения отходов ликвидированы.

Министр отдельно отметил, что из общего числа нарушений 66 приходятся на зону ответственности регионального оператора. Средний размер вреда, причиненного почве, за одно нарушение составил 37 тысяч рублей, подчеркнул Александр Шадриков.

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Максим Кокунин