За пять лет доступность дошкольного образования в Татарстане достигла 100%

За 5 лет реализации национальных проектов доступность дошкольного образования в Татарстане достигла 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

На сегодняшний день более 80% детей в регионе в возрасте от 5 до 18 лет имеют возможность получать дополнительное образование.

Начиная с 2019 года в Татарстане были построены 80 общеобразовательных учреждений, включая школы, детские сады. Они были оснащены современным цифровым оборудованием, которое делает процесс обучения не только интересным, но и творческим.

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Максим Кокунин