Александр Шадриков: «На месте, где годами копились шины, появляются родники»

Главы Минэкологии и Минстроя РТ проконтролировали, как в Нижнекамске осваивают 1,5 млрд рублей, выделенных на решение проблем экологии

Нижнекамск в этом году получил из бюджета свыше 1,5 млрд рублей на решение проблем экологии. Около миллиарда выделено на капремонт берегоукрепительных сооружений на реке Каме, остальная сумма направлена на ликвидацию свалки и рекультивацию земли возле села Прости. Задача, поставленная перед подрядчиком, — завершить реконструкцию дамбы и благоустройство полигона до конца года, хотя изначально график работ был рассчитан на 35 месяцев. Поэтому реализация проекта — под постоянным контролем в двух республиканских министерствах: экологии и строительства. Александр Шадриков и Марат Айзатуллин оценили масштаб выполненных работ в Нижнекамске.

Свалку очистили почти на 95%

Без малого полмиллиона тонн — такой объем отходов шинного завода скопился на несанкционированной свалке буквально в паре километров от села Прости. В течение нескольких десятков лет все бракованные и некондиционные шины и колеса завод-производитель сбрасывал в большие овраги. По подсчетам, территория захламления отходами производства составила свыше 35 гектаров.

Летом 2018 года на свалке случился пожар, и весь едкий, ядовитый дым окутал село Прости, жители которого задыхались от смрада. Пожар долго не могли ликвидировать полностью, шинная помойка тлела все лето, отравляя всю округу. В 2019-м ситуация повторилась, и «запахло» уже экологической катастрофой. Тогда был разработан проект рекультивации полигона, который получил поддержку в федеральном центре. На ликвидацию многотонных завалов было выделено более 700 млн рублей.

Без малого полмиллиона тонн — такой объем отходов шинного завода скопился на несанкционированной свалке

Первым пунктом визита министров стал полигон у села Прости.



— Задача, которая была поставлена перед подрядчиком практически выполнена, 95 процентов отходов уже вывезено на террикон, и, я думаю, до ноября мы эту задачу должны выполнить, — сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин журналистам.



По мнению министра экологии республики Александра Шадрикова, рекультивация простинской свалки, пожалуй, один из крупнейших проектов в рамках программы «Чистая страна», которая является частью нацпроекта «Экология»:

— Я часто бываю в Нижнекамске на этих объектах, и мы видим, как меняется их облик, в частности этого гигантского оврага. На месте, где годами копились шины, уже появляются родники, река появляется. Нам важен итог, чтобы этот участок больше не доставлял проблем населению близлежащих сел.

По мнению Александра Шадрикова, рекультивация простинской свалки, пожалуй, один из крупнейших проектов в рамках программы «Чистая страна»

Самое сложное — ручная сортировка

На сегодняшней день с территории несанкционированной свалки уже вывезли почти 350 тысяч кубометров техногенных отходов. Как подчеркнули министры, большую озабоченность вызывала погода, но отсутствие дождей сыграло на руку подрядчику, поскольку осадки при работе в глубоких оврагах намного бы продлили график работ по расчистке захламленной территории.

Поэтому, пока стоит сухая погода, работа по рекультивации свалки кипит без остановки: цельные шины и камеры вывозятся на дальнейшую переработку, а остальной резиновый сплав, что образовался после горения, экскаваторы сваливают в грузовые машины. А те уже везут их на так называемый террикон (искусственная насыпь из отходов от различных производств, — прим. ред.).

Самым сложным при рекультивации свалки стала ручная сортировка шин, покрышек и камер, наваленных горами, общая масса которых составляет свыше 30 тыс. тонн, поделился с корреспондентом «Реального времени» глава подрядной организации «Ак Барс» Дамир Сафиуллин:

— Почти никто не соглашается там работать. Неприятный запах, оставшийся после горения шин, [держится] хотя прошел год. А вы представьте, что тут было летом в 35—40-градусную жару: дышать невозможно, черная пыль забивается всюду, едкий запах. Те, кто приходили летом, 2-3 дня работали и не выдерживали больше, говорили — нам не надо никаких денег.

Самым сложным при рекультивации свалки стала ручная сортировка шин, покрышек и камер, наваленных горами

Если расчистку захламленной земли проводит казанская строительная компания, то утилизацией крупных шинных отходов, а это без малого 35 тыс. тонн, займется специализированная компания «КамЭкоТех» в поселке Камские Поляны. После чего полученная из колес крошка станет одним из компонентов смеси для асфальтирования дорог.

Задача этого года — полностью извлечь отходы шинного производства из оврага, а на следующий год провести биологическую рекультивацию. Всю территорию засыплют черноземом, засеют травой, посадят деревья, а также очистят малую речку, протекающую между оврагами.

Еще один важный экологический объект — городская дамба, которую сейчас реконструируют

Нижнекамск получит современную дамбу

Еще один важный экологический объект, который посетили накануне министры, — городская дамба, которую сейчас реконструируют. Как уже писало «Реальное время», на проведение строительно-монтажных работ по укреплению береговой линии протяженностью 2,1 км город получил более 900 млн рублей, освоить которые предстояло всего за 9 месяцев вместо почти трех лет, заложенных в первоначальный проект. Реконструкцию ведет та же компания, что занимается полигоном шинных отходов.

На объекте уже на 90% выполнена забивка шпунтовой стенки, на 60% — устройство шапочного бруса, идет обсыпка щебнем наклонной поверхности берега. К концу декабря, как заверил генеральный директор подрядной компании, у города появится современная, надежная дамба, соответствующая всем техническим условиям безопасности. Вместе с ней строители планируют проложить и дорожное полотно. Проект реконструкции дороги пока на стадии подготовки.

1 / 19 Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко