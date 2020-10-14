Александр Шадриков: «На месте, где годами копились шины, появляются родники»
Главы Минэкологии и Минстроя РТ проконтролировали, как в Нижнекамске осваивают 1,5 млрд рублей, выделенных на решение проблем экологии
Нижнекамск в этом году получил из бюджета свыше 1,5 млрд рублей на решение проблем экологии. Около миллиарда выделено на капремонт берегоукрепительных сооружений на реке Каме, остальная сумма направлена на ликвидацию свалки и рекультивацию земли возле села Прости. Задача, поставленная перед подрядчиком, — завершить реконструкцию дамбы и благоустройство полигона до конца года, хотя изначально график работ был рассчитан на 35 месяцев. Поэтому реализация проекта — под постоянным контролем в двух республиканских министерствах: экологии и строительства. Александр Шадриков и Марат Айзатуллин оценили масштаб выполненных работ в Нижнекамске.
Свалку очистили почти на 95%
Без малого полмиллиона тонн — такой объем отходов шинного завода скопился на несанкционированной свалке буквально в паре километров от села Прости. В течение нескольких десятков лет все бракованные и некондиционные шины и колеса завод-производитель сбрасывал в большие овраги. По подсчетам, территория захламления отходами производства составила свыше 35 гектаров.
Летом 2018 года на свалке случился пожар, и весь едкий, ядовитый дым окутал село Прости, жители которого задыхались от смрада. Пожар долго не могли ликвидировать полностью, шинная помойка тлела все лето, отравляя всю округу. В 2019-м ситуация повторилась, и «запахло» уже экологической катастрофой. Тогда был разработан проект рекультивации полигона, который получил поддержку в федеральном центре. На ликвидацию многотонных завалов было выделено более 700 млн рублей.
Первым пунктом визита министров стал полигон у села Прости.
— Задача, которая была поставлена перед подрядчиком практически выполнена, 95 процентов отходов уже вывезено на террикон, и, я думаю, до ноября мы эту задачу должны выполнить, — сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин журналистам.
По мнению министра экологии республики Александра Шадрикова, рекультивация простинской свалки, пожалуй, один из крупнейших проектов в рамках программы «Чистая страна», которая является частью нацпроекта «Экология»:
— Я часто бываю в Нижнекамске на этих объектах, и мы видим, как меняется их облик, в частности этого гигантского оврага. На месте, где годами копились шины, уже появляются родники, река появляется. Нам важен итог, чтобы этот участок больше не доставлял проблем населению близлежащих сел.
Самое сложное — ручная сортировка
На сегодняшней день с территории несанкционированной свалки уже вывезли почти 350 тысяч кубометров техногенных отходов. Как подчеркнули министры, большую озабоченность вызывала погода, но отсутствие дождей сыграло на руку подрядчику, поскольку осадки при работе в глубоких оврагах намного бы продлили график работ по расчистке захламленной территории.
Поэтому, пока стоит сухая погода, работа по рекультивации свалки кипит без остановки: цельные шины и камеры вывозятся на дальнейшую переработку, а остальной резиновый сплав, что образовался после горения, экскаваторы сваливают в грузовые машины. А те уже везут их на так называемый террикон (искусственная насыпь из отходов от различных производств, — прим. ред.).
Самым сложным при рекультивации свалки стала ручная сортировка шин, покрышек и камер, наваленных горами, общая масса которых составляет свыше 30 тыс. тонн, поделился с корреспондентом «Реального времени» глава подрядной организации «Ак Барс» Дамир Сафиуллин:
— Почти никто не соглашается там работать. Неприятный запах, оставшийся после горения шин, [держится] хотя прошел год. А вы представьте, что тут было летом в 35—40-градусную жару: дышать невозможно, черная пыль забивается всюду, едкий запах. Те, кто приходили летом, 2-3 дня работали и не выдерживали больше, говорили — нам не надо никаких денег.
Если расчистку захламленной земли проводит казанская строительная компания, то утилизацией крупных шинных отходов, а это без малого 35 тыс. тонн, займется специализированная компания «КамЭкоТех» в поселке Камские Поляны. После чего полученная из колес крошка станет одним из компонентов смеси для асфальтирования дорог.
Задача этого года — полностью извлечь отходы шинного производства из оврага, а на следующий год провести биологическую рекультивацию. Всю территорию засыплют черноземом, засеют травой, посадят деревья, а также очистят малую речку, протекающую между оврагами.
Нижнекамск получит современную дамбу
Еще один важный экологический объект, который посетили накануне министры, — городская дамба, которую сейчас реконструируют. Как уже писало «Реальное время», на проведение строительно-монтажных работ по укреплению береговой линии протяженностью 2,1 км город получил более 900 млн рублей, освоить которые предстояло всего за 9 месяцев вместо почти трех лет, заложенных в первоначальный проект. Реконструкцию ведет та же компания, что занимается полигоном шинных отходов.
На объекте уже на 90% выполнена забивка шпунтовой стенки, на 60% — устройство шапочного бруса, идет обсыпка щебнем наклонной поверхности берега. К концу декабря, как заверил генеральный директор подрядной компании, у города появится современная, надежная дамба, соответствующая всем техническим условиям безопасности. Вместе с ней строители планируют проложить и дорожное полотно. Проект реконструкции дороги пока на стадии подготовки.
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