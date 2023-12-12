Татарстан получит еще 125,9 млн рублей на развитие туризма из федерального бюджета

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Татарстану предоставят субсидии в размере 125,9 млн рублей. Деньги предназначены на развитие туризма в 2024 году по национальному проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба Минфина республики.

— Исходя из установленных предельных уровней софинансирования расходных обязательств в размере 81% (за счет средств федерального бюджета) и 19% (за счет средств бюджета Республики Татарстан) объем софинансируемых расходов за счет средств бюджета Республики Татарстан на указанные цели на 2024 год составит 29,5 млн рублей, — сказано в сообщении ведомства.

Общий объем софинансируемых расходных обязательств на указанные цели на 2024 год составляет 155,4 млн рублей.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Напомним, Татарстан за январь — октябрь 2023 года посетили 3 371 087 человек. Это на 9,3 тысячи туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. До этого в регионе на протяжении нескольких периодов наблюдалось снижение турпотока.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов