В Тукаевском районе Татарстана ремонтируют мост через реку Суксинка

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Тукаевском районе Татарстана ремонтируют мост через реку Суксинка на дороге Набережные Челны — Бурды, сообщили в пресс-службе Миндортранса.



Протяженность моста — 50,5 м. Конструкция пролетного строения выполнена из сталежелезобетона сквозной фермы с параллельными поясами и ездой по середине. Покрытие проезжей части — из асфальтобетона.

На объекте завершили ремонт береговых опор №1 и №3, заменили опорные части, устроили новую плиту проезжей части из монолитного железобетона. Сейчас заменяют металлический тротуар на мосту.

Специалистам предстоит устроить дорожную одежу со всеми конструкционными слоями и гидроизоляцией, устроить сопряжение моста с насыпью подходов и организованный водоотвод, а еще укрепить конусы береговых опор. Необходимо выполнить работы по антикоррозионной защите моста и рекультивации занимаемых земель.

Проект выполняется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Генеральный проектировщик — ООО «МостПроектСтрой», государственный контракт на строительно-монтажные работы заключен с ООО «Мосты РТ».

В Агрызе ремонтируют мост на улице Крестьянской, на эти цели выделили 26 млн рублей. На данный момент дорожными службами выполнены работы по устройству конструкций моста, подпорных стен из железобетонных и габионных строений, сопряжений моста с насыпью.

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Маргарита Головатенко