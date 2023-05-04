Реконструкцию биологических очистных сооружений в Казани завершат в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений в Казани завершат в 2024 году, сообщили в проектной дирекции Минстроя России.



Проект стартовал в 2021 году. В настоящее время выполнили 56% от запланированных работ. На эти цели в 2021—2023 годах направили более 4,4 млрд рублей, еще порядка 1,7 млрд рублей планируют выделить в 2024-м.

На действующие очистные сооружения Казани ежедневно поступает 361 тысяча кубометров сточных вод, где они очищаются и возвращаются в Волгу. После реконструкции проектная производительность очистных сооружений составит 650 тысяч кубометров в сутки.

Реконструкция осуществляется по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Биологические очистные сооружения в Казани — один из крупнейших проектов программы. Проектом предусмотрена реконструкция 22 существующих объектов с заменой оборудования и строительство 33 новых.

Работы разделены на три этапа. На первом реконструируют сооружения механической и биологической очистки второй очереди, а еще построят дополнительные сооружения биологической очистки (здания обезвоживания песка, аэротенков, вторичных отстойников, иловой насосной станции). На втором этапе проведут реконструкцию существующих сооружений механической и биологической очистки первой очереди и инженерных сетей в целях увеличения производительности. Третий этап предусматривает строительство комплекса доочистки сточных вод.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В этом году строители приступят к реализации второго этапа проекта. Согласно разработанной проектно-сметной документации, реализация двух этапов реконструкции позволит снизить количественные показатели очищенных сточных вод от существующих показателей, а именно биологическое потребление кислорода — на 20%, азот аммонийный — на 92%, азот нитритов — на 72%, фосфор фосфатов — на 70%, — подчеркнул заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

В 2020—2021 годах по проекту «Оздоровление Волги» в Татарстане ввели в эксплуатацию 14 объектов в таких городах, как Заинск, Набережные Челны, Елабуга, Тетюши, Альметьевск, Казань, в поселках Нижние Вязовые, Юртово, Алексеевское, Васильево, селах Пестрецы, Красный Бор, Кощаково. После их запуска прирост мощности очистных сооружений увеличился с нуля до 0,0552 тысячи кубометров в год. С вводом в эксплуатацию модернизированных биологических очистных сооружений Казани предполагается повысить этот показатель до 0,15 тысячи кубометров в год, благодаря чему объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод в республике снизят до 0,04 тысячи кубометров в год.

В апреле «Реальное время» выяснило, что на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации Казани из республиканского бюджета могут выделить дополнительные 993 миллиона рублей.



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Маргарита Головатенко