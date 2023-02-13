С 2017 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на дорожную сеть Казани направили 78 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 2017 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на дорожную сеть Казани выделили более 78 млрд рублей. На сегодняшний день около 84% дорог приведены в нормативное состояние, рассказал на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

Помимо средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и муниципального дорожного фонда в 2022 году дополнительно выделил более 21 млн рублей из городского бюджета. На них приобрели и установили 69 Г-образных опор для дорожных знаков.

— Результатом проводимых работ является ежегодное снижение ДТП в Казани и пострадавших в них, — заявил Ильдар Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В 2023 году в Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнят работы на 22 объектах общей протяженностью 37 километров. Государственные контракты заключены на все объекты в полном объеме.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина