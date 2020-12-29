Минэкологии Татарстана — 2021: дикие кошки, масштабные рекультивации и борьба с неуемным «экологизмом»

Какие планы Минэкологии Татарстана строит на будущее и кто мешает спасать людей от затопления

Фото: Людмила Губаева

В 2020 году Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана освоило 2,87 млрд рублей в рамках нацпроекта «Экология». В будущем вместо зловонных иловых полей в Казани будет рекреационная зона, в Камском Устье поселятся манулы и барсы, а на месте Самосыровской свалки зазеленеет лес. Но как бы ни старалось ведомство, ему мешают псевдоэкологи-активисты, которые поднимают шум вокруг важных проектов. Об этом и о многом другом рассказывал сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на встрече с журналистами.

Освоенные бюджеты: год в цифрах

Несмотря на коронавирусный локдаун, бюджеты, выделенные на защиту окружающей среды в республике, остались колоссальными. Так, только по нацпроекту Татарстан освоил за год 2,9 млрд рублей. 2,2 млрд из них выделил федеральный бюджет, 655 млн — республиканский. Из них:

1,6 млрд рублей ушло на программу «Оздоровление Волги»,

834,1 млн — на программу «Чистая страна»,

234,3 млн «съела» программа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

и «скромные» 197,7 млн ушли на «Сохранение лесов».

В следующем году в выполнение нацпроекта в республике включится программа «Сохранение уникальных водных объектов». Программа «Система обращения с ТКО» будет в республике завершена, а «Чистая вода» и вовсе выйдет из состава нацпроекта «Экология».

А всего в Татарстане за год потратили на природоохранные мероприятия целых 11,29 млрд рублей. Министр снова подчеркнул, что эти числа сравнимы с «бюджетом целого субъекта Российской Федерации», и отдельно обратил внимание на то, что 6,6 млрд рублей — это средства, которые потратили на защиту природы предприятия республики.

Проблема с очистными сооружениями: только два «зеленых района»

Министр показал журналистам карту, на которой наглядно отражена большая проблема с очистными сооружениями республики. Только два района Татарстана — Атнинский и Ютазинский — покрашены на ней зеленым цветом; это означает, что здесь абсолютно все существующие очистные сооружения сбрасывают в водоемы абсолютно чистую воду, которая ни по одному показателю не превышает ПДК. В остальных районах сброс идет с превышением предельно допустимых концентраций. В восьми районах республики прямо сейчас идут работы по реконструкции очистных сооружений, а остальные «жизнерадостно» окрашенные регионы на карте Татарстана все еще показывают превышения по ПДК загрязнителей в сбрасываемой воде.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Шадриков объяснил, что в действительности все не так плохо и «негативную окрашенность» район приобретает, если хотя бы одно предприятие в нем сбрасывает недостаточно очищенные стоки. А потом строго напомнил, что ответственность за это лежит не только и не столько на министерстве, сколько на руководителях на местах. В их числе — и главы районов, и собственники очистных сооружений. Но за качество очистки министерство уже взялось — Шадриков выразил надежду на то, что скоро большинство районов «зазеленеет».

Всего в республике работает 181 очистное сооружение, из них 131 сбрасывает воду после очистки в реки и озера. При этом 82% очистных не обеспечивают нормативную очистку. 1,55 млн кубометров сточной воды уходят в водоемы в день, из них 42% обеспечивает одно-единственное предприятие — МУП «Водоканал» Казани. Еще 14% дает ООО «Челныводоканал».

Так что главные вопросы возникают к казанскому МУП «Водоканал», и именно поэтому в ближайшие три года на реконструкцию его очистных выделяется огромная сумма — 7,1 млрд рублей. Предполагается, что по ее завершении к 2024 году в Волгу будет сбрасываться кристально чистая вода. А для контроля ее качества в проекте даже заложена автоматическая станция контроля качества воды, которая будет выдавать результаты химического анализа онлайн в непрерывном режиме. Так что светлое будущее на республиканских очистных должно наступить совсем-совсем скоро, надо просто еще немного подождать.

Рекультивация: здесь будет город-сад?

На 2021 год запланированы работы по решению двух застарелых проблем Казани — начало рекультивации иловых полей казанских очистных сооружений и продолжение работ на Самосыровской свалке.

Особенно активно журналисты интересовались тем, кто и как будет рекультивировать иловые поля. И немудрено: совсем неподалеку от центра Казани, совсем рядом с Волгой раскинулись 91,4 зловонного гектара, на которых больше полувека копился осадок сточных вод от городской станции очистки. Поскольку сейчас осадок сжигается, то новый там уже не накапливается. Но и старый сам собой никуда не денется. Поэтому перед министерством стоял серьезный вопрос: куда девать 4,4 млн тонн осадка, чтобы привести эту территорию в порядок.

Кажется, вопрос решен. Правда, Александр Шадриков так и не раскрыл журналистам узкие подробности технологии, по которой будет идти работа. Но общее направление такое: вывозить осадок никуда не будут. Его обработают флокулянтом, обезвредят патогенную микрофлору, химически свяжут тяжелые металлы и токсиканты, высушат — и на выходе получится плодородный слой почвы. И впоследствии, озвучил свои мечты министр, на этой территории раскинется рекреационная зона, «где граждане будут гулять и наслаждаться видами Волги».

Особенно активно журналисты интересовались тем, кто и как будет рекультивировать иловые поля. Фото: Дмитрий Резнов

Это похвальное стремление, скорее всего, реализовывать его будет красноярское бюро «Геотехпроект». На вопрос журналистов о том, какие уже проекты реализовало это бюро, министр ответил советом поискать информацию в интернете. Отдельно Александр Шадриков ответил на вопрос о том, как планируется работать с жителями территорий вокруг иловых полей, чтобы снять их беспокойство.

— Мы с коллегами готовы выйти туда, обо всем рассказать, ответить на все вопросы. В любом случае хуже уже не будет, ведь там сейчас очень плохое качество атмосферного воздуха.

Еще один «больной нарыв» на теле Казани — Самосыровская свалка, только на проект рекультивации которой потрачено почти 12 миллионов. А общая стоимость работ составит 837 миллионов рублей. Напомним, в городе уже прошли общественные слушания по этому проекту.

Еще один «больной нарыв» на теле Казани — Самосыровская свалка, только на проект рекультивации которой потрачено почти 12 миллионов. Фото: Максим Платонов

О барсах и манулах

Сакраментальная фраза «Все любят котиков» обрела свое живое воплощение во время сегодняшней встречи. Стоило только министру напомнить о проекте инфраструктуры центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», который планируется разместить в Камском Устье, — журналисты активизировались. И несмотря на то, что Александр Валерьевич оказался крепким орешком и до последнего не раскрыл ни предполагаемой стоимости проекта, ни источников его финансирования (помимо федерального проекта «Сохранение биоразнообразия»), кое-что узнать все же удалось.

Во-первых, это будет сугубо научный центр, одна из целей которого — изучение генома снежных барсов.

Во-вторых, работать здесь будут в основном специалисты из Казанского университета и Российской академии наук.

В-третьих, за центр боролись несколько регионов, включая Алтайский край (где в природе живет снежный барс), но проект реализовывать доверили Татарстану — по словам Шадрикова, в этом помогли ученые из Академии наук.

Кажется, министр любит кошек, потому что на тему этого центра он рассказывал особенно увлеченно и даже с теплотой во взоре. А еще журналистам показали предполагаемую карту центра: в нем будет небольшая экспозиционная часть, где на разных диких котов смогут полюбоваться посетители. Но основная площадь будет отведена под научные изыскания: зоологи будут изучать, как живут барханная и бенгальская кошки, манул и снежный барс, европейский лесной кот; генетики постараются выделить их чистый геном; этологи выяснят, как они себя ведут. Идею и схему работы центра подсмотрели в Черноголовке, где московские зоологи таким образом уже изучают жизнь диких животных. Переговоры о том, откуда будут привозить кошек, начнутся параллельно с началом строительства центра. А вот что касается сроков, когда начнет работать центр, министр ничего не ответил — пока не готова даже финансовая оценка проекта.

Камское Устье выбрано благодаря своему уникальному природному ландшафту: здесь должно быть уютно и снежному барсу, где он сможет вдоволь лазить по скалам, и манулу, где ему будет комфортно прятаться в камнях, и барханной кошке, где для нее будет раздолье в местных лугах.

«Есть экология, а есть экологисты»

Эмоциональную реакцию министра вызвал вопрос журналистов о том, как он относится к нашумевшему скандалу со спрямлением русла реки Шильны в Тукаевском районе Татарстана. Напомним, активисты ОНФ подняли шум и (пока) не дали реализовать этот проект, который по планам должен был спасти от паводка десятки домов, которые регулярно затапливает по весне.

Шадриков рассказал:

— Я там был. Глава района показывал зону затопления этой речки. Во-первых, там никто не собирается вырубать леса или творить что-то против природы. А если затапливает людей — значит, надо с этим что-то делать! Из программы этот проект пока убрали, пока они с местными «экологами» вопросы не решат. Но экологи ли они? — прищурился министр. — Знаете, есть экология, а есть экологисты. Экология — это те, кто реально погружены в проблему и в ее решение. А экологисты — это те, кто выносят флаг с надписью «экология» и давай под этим флагом выносить вопросы в определенную плоскость. Как вы думаете, нужно помогать людям, которых затапливает в весеннее половодье?

— Нужно, — согласился журналист. — Вопрос — как.

— А какие есть другие способы, если не дноуглубление и не спрямление русла? — развел руками министр. — Мне глава показал населенные пункты, которые по весне затапливает. Мы этот проект планировали включить в федеральную программу — но из-за того, что они писали бесконечные жалобы в Москву, вычеркнули его из списка. Это им нужно было? На чьей совести остается эта проблема? Ведь не жители же эти жалобы писали. Писали активисты. А жители к нам подходили и говорили: «Затапливает, помогите, спасите».

Фото: Людмила Губаева

Шадриков сообщил, что прекрасно понимает главу района, и рассказал случай из своего аналогичного опыта.

— Я сам работал главой района, и поверьте, что только я не слышал в свой адрес, когда приходилось переселять жителей 42 домов, которые затапливало по весне. В итоге сделали руслоспрямление речки и топить перестало.

Министр объяснил, что подобные проекты никогда не реализуются без предварительной экспертизы:

— Мы же в любом случае сделали бы экспертизу, все рассмотрели бы вместе с учеными. Мы же с вами не идем лечить зубы к инженеру? Мы идем к стоматологу. Вот так и с экологическими вопросами, каждый должен заниматься своей работой. Поэтому когда поднимаются вопросы — есть же специалисты, можно же их пригласить! Поверьте, мы работаем над каждым таким проектом, внимательно и тщательно.

Встреча с журналистами длилась больше полутора часов. Но даже после поздравления с Новым годом корреспонденты подходили к министру по одному и продолжали задавать вопросы. Итоги, кажется, всех удовлетворили: Министерство экологии отчиталось за свою работу, а его руководитель в очередной раз пригласил жителей республики к открытому диалогу, подчеркивая:

— 90% нашей работы проходит за кадром. И мы всегда открыты для предложений, вопросов и замечаний.

