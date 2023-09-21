Виктория Абрамченко ознакомилась с работами на биологических очистных сооружениях Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Виктория Абрамченко вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, главой Минэкологии республики Александром Шадриковым и другими официальными лицами посетила в Казани биологические очистные сооружения и иловые поля. Она ознакомилась с проводимыми там работами.

Работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани стартовали в ноябре 2021 года. На объекте Виктории Абрамченко рассказали о запланированных там на этот год работах, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Реконструкция БОС, которая ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», позволит улучшить качество очистки городских стоков. Работы на объекте ведутся также по региональной программе строительства и реконструкции очистных сооружений.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Виктория Абрамченко прибыла в Казань с рабочим визитом днем 21 сентября. В ее планах также посетить площадку строительства мусоросжигательного завода Казани, Самосыровский полигон и набережную озера Кабан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина