В Татарстане по нацпроекту продолжается ремонт автодороги «Азеево-Черемшан-Шентала»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт дороги «Азеево-Черемшан-Шентала» на участках км 48,2 — км 48,4 и км 49,5 — км 51,3 в Черемшанском районе. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

На ремонт из регионального бюджета выделили более 37 млн рублей. Дорога будет соответствовать III-технической категории. Протяженность участка — 2 км.

Там проводятся такие работы как устройство ровиков уширения, укладка выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетонной смеси А16Нт, устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-8 на площади 14 тыс. 500 кв.м и укрепление обочин щебнем. Завершено устройство выравнивающих асфальтобетонных слоев.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в начале июня уже сообщалось о том, что в Елабужском районе Татарстана начали ремонтировать дорогу Елабуга — Гари Абалач на участках км 2,2 — км 2,9 и км 7,9 — км 8,7.



Дороги будут соответствовать I и II техническим категориям, протяженность ремонтируемых участков составит более 1,5 км. На это из бюджета республики выделят более 28 млн рублей.

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Елизавета Пуншева