В Казани сократилось число аварий по вине водителей общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в 2022 году зарегистрировали 72 ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорта, — на 12% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.



За прошлый год в ДТП с участием общественного транспорта в Казани пострадали 77 человек. Это на 11% меньше, чем в 2021 году.

— Если рассматривать тот же пятилетний период реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», достигнуто ежегодное снижение всех показателей аварийности с участием городского пассажирского транспорта. Количество ДТП за пять лет удалось снизить на 39%, а пострадавших в них — на 48%, — сообщил Ильдар Шакиров.

скриншот трансляции

В целом в Казани за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», за прошедшие пять лет, количество ДТП сократилось на 32%, а пострадавших в них — на 31%. Число погибших в авариях уменьшилось на 37%.

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Татьяна Демина