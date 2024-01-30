В Татарстане в 1,5 раза сократилась доля требующих ремонта зданий культурных учреждений

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал ролик, в котором рассказал об итогах реализации национального проекта «Культура» в регионе.

Одним из объектов, о которых идет речь в опубликованном им видео, стал Буинский драматический театр. После реконструкции театр стал одним из центров культурной жизни Буинского района. Его здание отвечает всем современным требованиям, благодаря реализации национального проекта «Культура».

Реконструкция театра началась более года назад и завершилась в декабре 2023 года. Драматический театр в Буинске — один из старейших в Татарстане, он был основан в 1917 году. Площадь здания увеличилась, сейчас в зале может поместиться более 400 человек.

В 2024 году, благодаря реализации нацпроекта «Культура», в Татарстане доля зданий учреждений культуры, которые требуют ремонта, сократилась в 1,5 раза.

Нацпроект реализуется с 2019 года, за это время в республике реконструировали и технически оснастили пять театров, построили два центра культурного развития, создали 14 модельных библиотек, оснастили пять музеев и открыли 27 культурно-досуговых учреждения в сельской местности.



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Маргарита Головатенко