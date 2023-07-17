В Татарстане отремонтировали дорогу М-7 «Волга» — Усали — Албай

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Мамадышском районе Татарстана завершили ремонт дороги на участках км 2,0 — км 3,3 и км 4,7 — км 5,4. Протяженность отремонтированного участка — 2 км, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.



На участке выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству ровиков уширения из ЩПС С-4 М-800, устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А32Он и А16Нн и устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА-8 на площади 14 264 кв. м. В том числе рабочие укрепили обочины щебнем и асфальтогранулятом, а еще нанесли дорожную разметку.

Ремонт выполнен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Дорога соответствует IV технической категории.

С начала года в Татарстане обновили 23 км федеральных дорог. Работы по устройству защитных слоев завершены на 12-километровом участке (км 1 026 — км 1 038) трассы М-7 «Волга» в Елабужском районе и на участке км 190 — км 202 автодороги Р-239 Казань — Оренбург в Нижнекамском и Альметьевском районах республики.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко