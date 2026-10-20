В России сократились сроки продажи автомобилей с пробегом

Бюджетные машины уходят за неделю, премиум‑сегмент ждет покупателя до 45 дней

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году средняя стоимость подержанного автомобиля в России осталась на уровне прошлого года — 1,7 млн рублей, однако реальный бюджет большинства покупателей существенно ниже: чаще всего машины приобретают в диапазоне от 500 тыс. до 1,1 млн рублей. При этом сроки реализации машин с пробегом при сохраняющемся спросе сократились, а структура рынка по-прежнему формируется преимущественно частными продавцами — на их долю приходится более половины объявлений. О том, как устроены продажи, сколько времени на них уходит и с какими сложностями сталкиваются покупатели, — в материале «Реального времени».



«Больше половины объявлений о продаже выкладывают частные продавцы»

В 2026 году уровень спроса на б/у автомобили в целом по России остался на уровне 2025-го. Об этом на пресс-завтраке заявил руководитель бизнес-направления «Профессиональные продавцы» Авито Авто Сергей Хахулин. По итогам прошлого года, согласно подсчетам «Автостата», в нашей стране было продано чуть более 6,2 млн подержанных машин.

— Если говорить про структуру предложений на рынке, то больше половины объявлений о продаже выкладывают частные продавцы, оставшаяся часть в равных долях делится на дилеров и перекупов. Причем если смотреть статистику в отдельных регионах, то данные не сильно отличаются. Исключения составляют лишь регионы Юга, где на частников приходится большинство объявлений, поскольку количество дилеров там меньше, — уточнил «Реальному времени» эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что в зарубежных странах противоположная ситуация. Например, в США дилеры заняли «основное место» на рынке бывших в употреблении машин.

— А вот в Индии, где проживает 1,5 млрд человек, машин в год продается 6 млн. Их основной транспорт — велосипед, — обратил внимание спикер.

Распространенный бюджет покупки б/у машины — до 1,1 млн рублей

Что касается непосредственно самих покупок, то большая часть пользователей покупают машину у частника, так как от них предложений на площадке больше, рассказал «Реальному времени» Хахулин.

Он добавил, что зачастую будущие автовладельцы сами стремятся взять подержанную машину у собственника. Покупатели убеждены в том, что владелец машины хорошо ухаживал за ней и должным образом обслуживал. Однако нередко бывают случаи, когда при выборе авто с пробегом сталкиваются с несоответствием реальной цены и той, что указана в объявлении.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Средняя стоимость подержанного автомобиля в России в 2026 году составила 1,7 млн рублей, ценовой показатель остался на уровне прошлого года. Однако самый распространенный бюджет, в котором люди покупают легковой транспорт, — от 500 тыс. до 1,1 млн рублей, — поделился с изданием собеседник.

Напомним, что по сравнению с августом 2026-го в сентябре того же года б/у машины в стране подорожали на 1,2%, или примерно на 17 тыс. рублей, а с сентября 2025 года — на 4,7%, или на 65 тыс. рублей. Такие цифры ранее озвучивал руководитель стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.



Средний срок реализации б/у машины сократился на несколько дней за последний год

Средний срок реализации автомобиля с пробегом колеблется от 1 дня до несколько месяцев. За последний год «скорость продаж» б/у легковушек сократилась, но ненамного — разница составила всего несколько дней, продолжил в беседе с корреспондентом Хахулин.

— В данном вопросе все зависит от цены машины, ее класса, сезонности и ситуации в экономике. Бывает, что легковушка уходит за день, поскольку цена хорошая. В среднем автомобили до 500 тыс. находят своего покупателя за неделю, премиум-сегмент — до 45 дней, — сообщил спикер.

При этом средний срок владения автомобилем в России составил 8 лет, подвел итог эксперт.