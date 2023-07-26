В Набережных Челнах завершили ремонт дороги за 230 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Набережных Челнах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги на проспекте Хасана Туфана от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике. На работы было выделено 230 млн рублей, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Рабочие расширили проезжую часть, обустроили тротуар и велосипедные дорожки вдоль проспекта. Еще дорожные службы установили 196 опор освещения со светодиодными светильниками.

Протяженность отремонтированного участка составила 3,4 км. На территории появились дорожные знаки, металлические ограждения и 6 новых светофоров.

Напомним, в этом году на дорожные работы в столице Татарстана выделили 24 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей предусмотрели на ремонт участков по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По состоянию на начало июля, в Казани выполнили более половины работ по этой программе.

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Айрат Назипов