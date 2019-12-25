«Просто за счет перестановок на производстве рост в 2—2,5 раза!»

В Татарстане подводят итоги первого года работы нацпроекта по повышению производительности труда

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство промышленности и торговли РТ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда в течение года реализовывали в республике нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Результаты неплохие: при полном отсутствии закупок нового оборудования, на имеющихся человеческих ресурсах отдельные предприятия показывают ошеломительный рост производительности труда. Как выяснил корреспондент «Реального времени», для этого нужно было просто начать наводить порядок.

Производительность выше, затраты меньше, а займы дешевле: мастер-класс от Минпромторга и ФЦК

Утром 24 декабря Минпромторг и ФЦК подводили итоги реализации пилотного проекта по оптимизации производственных процессов в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Вся эта громоздкая словесная конструкция означает, что, прежде чем закупать новые станки и нанимать дополнительных сотрудников, сначала нужно пересмотреть текущие процессы на производстве: дьявол, как известно, кроется в деталях, и для роста производительности труда хорошо было бы эти детали обнаружить.

За первый год реализации проекта в него включились уже 73 предприятия из разных сфер: это и строительство, и вертолетостроение, и производство металлоконструкций, и птицеводство, и многие другие.

В том, чтобы вести пилотный проект и оптимизировать процессы на производстве, Минпромторгу РТ помогает Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) — оператор нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Задача ФЦК — помочь средним и крупным предприятиям внедрить технологии бережливого производства, пересмотреть процессы на предприятии и сделать их эффективнее. Проект сначала пробуют внедрить на отдельных участках производства, и если он показывает себя хорошо, дальше он будет масштабирован на все предприятие.

Претендовать на то, чтобы быть включенными в программу, могут крупные и средние предприятия РТ (с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей) из несырьевых отраслей экономики. Доля иностранного участия в уставном капитале предприятий-претендентов не должна превышать 25%.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов рассказал, что за первый год удалось сделать многое:

— Для нас это очень важный проект. Сегодня в РТ в нем участвуют уже 73 предприятия, где начались проекты по повышению производительности труда. До 2024 года мы должны реализовать их на 351 предприятии республики. Всех руководителей предприятий, которые еще не вошли в программу, я призываю взять на себя ответственность заявиться на участие, и мы обязательно вас поддержим. Ведь еще полгода назад руководитель предприятия, на котором мы с вами находимся, скептически относился к этому проекту, а сегодня мы видим, что здесь в два раза выросла производительность труда. И это не предел: многие мировые компании — такие, как Toyota, «Росатом», наш КАМАЗ, — реализовывают проекты по повышению производительности труда и бережливым технологиям. И это действительно работает и показывает эффективность. Плюс ко всему, это позволяет предприятиям получить льготный займ под один процент на модернизацию своего производства и бесплатно учить сотрудников технологиям и дополнительным инженерным направлениям. Так что добро пожаловать, всех ждем!

Алмаз Хусаинов: «Для нас это очень важный проект. Сегодня в РТ в нем участвуют уже 73 предприятия, где начались проекты по повышению производительности труда. До 2024 года мы должны реализовать их на 351 предприятии республики»

Железобетонный пример КДСК показывает: это действительно работает

Алмаз Хусаинов в своей реплике для журналистов говорил не об абстрактном, а о вполне конкретном предприятии: встречу и подведение итогов года провели на КДСК, входящем в ГК «АК БАРС Девелопмент». Здесь производят изделия из бетона, цемента и гипса.

КДСК вошел в девятую волну предприятий, на которых была запущена программа (компанию в этом ему составил Казанский аэропорт). Эксперты из ФЦК работают здесь уже полгода, с июля, и за это время уже удалось добиться внушительных результатов. Рабочий процесс теперь в три раза быстрее, запасы незавершенного производства стали меньше в пять раз, а выработка выросла на 60%. Зарплата операторов поысилась, работать стало легче, для сотрудников организовали удобную столовую, выросло качество контроля безопасности на рабочих местах.

Вот только вторым микрофоном пока не обзавелись, поэтому на торжественной встрече в цехе гости подходили для произнесения речей в один и тот же «красный уголок» на синей сцене. Впрочем, Марат Шагитов, генеральный директор ГК «АК БАРС Девелопмент», с ходу записал этот момент в плюсы — это же хорошо, когда есть над чем работать дальше!

— Проект случился в очень напряженный период нашей работы, — рассказал Шагитов. — Говорю и за себя, и за тех, кто были за моей спиной на первой линии, и за тех ребят, которые были в цехе — все работали с полной самоотдачей. Если мы не будем работать эффективно, то нас долго никто содержать не будет. Вы проявили характер, мужество, многие из вас явились инициаторами совершенно простых, но нужных и правильных идей, которые вы же и воплотили в жизнь. Этот успех на маленьком участке с небольшим проектом — начало большого пути, на котором мы своим трудом докажем, что мы умеем работать не просто, а эффективно и на пользу нашему делу. С помощью этого завода мы вводим до 100 тысяч квадратных метров жилья в год только в Казани. Правительство и президент РТ постоянно поддерживают нашу работу, потому что строительство жилья — одна из главных задач не только в РТ, но и в России, и мы с вами являемся участниками этого процесса. Огромное вам спасибо, в добрый путь! Просто нам не будет, но мы достигнем успеха!

Аудитории представили нового директора КДСК Андрея Некрасова, на которого возложена нелегкая задача — «сделать» план на 2020 год. Некрасов был краток, и в своей приветственной речи говорил вполне ожидаемые вещи: дескать, производство знаю, производительность повышу, качество и план буду выдавать.

Намного многословнее был заместитель директора по производству Александр Карташов. Он прочитал целый доклад, в котором подробно затронул все участки, подвергшиеся пересмотру, показал графики, диаграммы и даже новые дома в ЖК «Солнечный Город» , «Салават Купере» и «Светлая Долина», которые ввел в этом году «АК БАРС Девелопмент» с использованием продукции завода.

«Проект случился в очень напряженный период нашей работы, — рассказал Марат Шагитов. — Говорю и за себя, и за тех, кто были за моей спиной на первой линии, и за тех ребят, которые были в цеху — все работали с полной самоотдачей»

От перемены мест слагаемых сумма… меняется

Интересно, что на некоторых участках, чтобы достичь взрывного роста производительности, нужно было всего лишь передвинуть станки и перепланировать расположение комплектующих. Оно и понятно: если все, что нужно для работы, находится в двух шагах, то времени на то, чтобы это принести, затрачивается гораздо меньше.

Карташов рассказал, что за счет выделения комплектовщиков на предприятии освобождаются рабочие руки сварщиков: теперь детали подносит один, а сваркой занимается другой (и этому другому больше не надо бегать по всему цеху за арматурой). А участок закладных деталей и вовсе был разбросан по разным корпусам. Во время пересмотра процессов на предприятии этот участок наконец-то объединили и расположили непосредственно рядом с тем местом, куда закладные детали направляются дальше.

На участке, где свариваются каркасы ЖБИ, тоже провели «генеральную уборку»: «расхламили» заставленные места, четко определили, где и что должно стоять.

— Таким образом, просто за счет перестановок на производстве, логистика улучшилась и рост производства составил 2—2,5 раза, в зависимости от участка! И все это сделано без покупки новых станков, без увеличения количества персонала. Мы просто поставили все по потоку, сократили потери — можем и до трех раз увеличить, думаю.

Не только «производственный фэн-шуй», но и новые технологии, и анализ, и обучение сотрудников

В своем докладе Карташов рассказал, что общая выработка производства выросла на 60%. Потери в производстве исключались всеми возможными и невозможными способами.

Руководителей учили организации труда в программе «Лидеры производительности». Сейчас готовится программа обучения от ФЦП для сварщиков. На производственной линии Sommer изменяется технологический процесс: он стал сложнее, зато производительнее, и на ней завод вышел на рекордные значения. На рабочих местах вводится система 5С. А еще на предприятии теперь систематически анализируют каждую проблему, чтобы понимать, откуда она возникает. По словам Карташова, это дало отличный эффект.

С января начинаются работы на складе: это, по словам замдиректора производства, пока еще узкое место. Будут внедрены новые формы планирования и контроля — инфоцентры. Общая кубатура отгрузки должна вырасти на 30% за 2020 год. Это задача амбициозная, но Карташов пообещал, что все будет сделано. Завершил он свой доклад цитатой из Генри Форда: «Предприятия, которые растут за счет развития и совершенствования, не умирают».

Интересно, что на некоторых участках, чтобы достичь взрывного роста производительности, нужно было всего лишь передвинуть станки и перепланировать расположение комплектующих

Кадры решают все

Вторая часть мероприятия была посвящена кадрам. Вокруг сцены в цехе собрались не только журналисты и «белые воротнички»: в этот день на КДСК награждали и благодарили тех сотрудников, которые внесли наибольший вклад во взлет своего предприятия. Радостную ноту благодарности первым взял Алмаз Хусаинов. Заместитель главы Минпромторга сказал:

— Самое большое достояние любого предприятия — это в первую очередь люди. Это вы, те, которые реализуют эти проекты. Самые лучшие показатели мы видим там, где сотрудники заинтересованы в улучшениях. Поэтому я бы хотел вам пожелать, чтобы вот этот проект, который мы реализовали на вашем предприятии, стал большим началом в целом трансформации культуры на вашем предприятии, трансформации философии всего производства. И чтобы эти проекты реализовывались один за другим. Показатели роста в 30 процентов — не предел. Но главное — люди, которые здесь работают, безопасность труда, качество человеческого капитала на этом предприятии.

Один за другим на сцену поднимались работники цехов, получали свои грамоты и подарки. Большинство из них — совсем молодые люди: судя по всему, титанические усилия республики во внедрении философии WorldSkills даром не прошли.

Джаудат Саляхов, заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ, это заметил:

— Завод, где вы работаете, имеет уважаемую историю и традиции. И сегодня я вижу, что он развивается, достигает высоких показателей и находится в хороших руках. Здесь много молодежи, увлеченной своей профессией и развитием завода.

Джаудат Саляхов: «Завод, где вы работаете, имеет уважаемую историю и традиции. И сегодня я вижу, что он развивается, достигает высоких показателей и находится в хороших руках. Здесь много молодежи, увлеченной своей профессией и развитием завода»

Бережливому производству научат 3000 человек



Всего, как рассказал Алмаз Хусаинов, в республике планируется реализовать нацпроект на 351 предприятии. В рамках участия в проекте они смогут повысить производительность труда на 10%, 15% и 30% накопительным итогом за 3 года.

Специалисты ФЦК помогут оптимизировать только отдельные, пилотные участки. Заниматься переносом технологии бережливого производства на остальные цеха и подразделения предприятиям придется самим. Для этого персонал проходит обучение: в них вложат мировые стандарты и компетенции бережливого производства. Программу переобучения пройдут более 3 000 представителей татарстанских предприятий.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов