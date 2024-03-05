В Татарстане подписали 73 соглашения по укреплению здоровья сотрудников предприятий крупной промышленности

На Казанском пороховом заводе рассказали о корпоративных программах по укреплению здоровья работников. Генеральный директор предприятия Александр Лившиц во время экскурсии по заводу рассказал о корпоративных программах, которые помогают укрепить здоровье работников. Сейчас в республике уже заключено 73 соглашения об их внедрении на предприятиях.

Профилактические мероприятия для сотрудников проводят с привлечением медицинских работников. Они проводят обследования, «школы» и лекции о здоровом образе жизни: отказе от курения и алкоголя, переходе на здоровое питание, занятиях спортом.

Эти мероприятия проходят в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Укрепление общественного здоровья». Татарстан включен в число пилотных регионов по внедрению новой модели центров общественного здоровья, а также корпоративных и общественных программ по укреплению здоровья.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров