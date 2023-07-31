В Татарстане отремонтировали участок дороги «Казань — Оренбург — Рыбная Слобода»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участок автомобильной дороги «Казань — Оренбург — Рыбная Слобода». Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Речь идет об участке км 15,2 — км 16,8 дороги в Рыбно-Слободском районе Татарстана. В ходе ремонта провели работы по устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-8 и укреплению обочин асфальтогранулятом. Дорожная разметка уже нанесена.

Напомним, в Набережных Челнах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги на проспекте Хасана Туфана — от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике. На работы было выделено 230 млн рублей.

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Елизавета Пуншева