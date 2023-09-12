Татарстан получил на нацпроект «Сохранение лесов» почти 96,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году Татарстан получил из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Сохранение лесов» 96,197 млн рублей. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в кабмине региона.

— Данные средства были направлены на проведение работ по лесовосстановлению, формированию запасов семян, лесных растений, закупку лесопожарной, лесокультурной техники и оборудования, — сообщил он.

Равиль Кузюров уточнил, что на лесовосстановление Татарстан направил 94 млн рублей, на формирование запасов семян — 844 тысячи. На закупку техники и оборудования потратили 1,3 млн рублей.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, общая залесенность Татарстана составляет 19,6%. Это фактически покрытые зелеными насаждениями территории, которые требуют контроля и надзора. Общая площадь защитных насаждений в республике составляет 145 тысяч га, это более 2% его территории.



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Татьяна Демина