В Казани завершили рекультивацию Самосыровского полигона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана завершилась рекультивация Самосыровского полигона. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

— Еще с 2020 года мы обсуждали эту проблемную точку, тогда мы получили около 300 жалоб от жителей. В этом году мы сдали этот объект. Это пилотный проект, рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации. Эта технология будущего, все свалки должны быть рекультивированы с внедрением такой системы, я считаю. Сейчас свалочный газ будет приносить пользу, энергоустановка 1,5 Мвт, уже запущена. Прорабатываем с исполкомом Казани где будет использоваться эта электроэнергия, — сообщил он в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн».

Рекультивация свалки началась еще в 2021-м году. На нее потратили 872,2 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе министерства, благодаря проекту улучшены условия проживания для 343 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте на полигоне ТКО «Самосырово» с опережением сроков закончили первый, подготовительный этап рекультивации Самосыровского полигона ТБО. Второй этап планировали завершить в ноябре этого года. О скором завершении процесса в Минстрое Татарстана говорили в октябре.

Самосыровский полигон в сентябре посещала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Она восхитилась «уникальной технологией отвода свалочного фильтрата». «Я считаю, что проект — масштабный! Благодаря федеральной поддержке жители Казани смогут дышать чистым воздухом, потому что свалочный газ больше не будет отравлять их жизнь», — заявила вице-премьер. Подробнее — в материале «Реального времени».



Также издание публиковало обзор этого знакового для республики проекта (пилотного в федеральном масштабе) и честный рассказ о том, какие сложности встали перед строителями, когда они пронизывали тело двух мусорных гор сложной системой сбора газа.

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Айрат Назипов