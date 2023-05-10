В Казани в этом строительном сезоне отремонтируют 47 участков улиц

Фото: мэрия Казани

В наступившем строительном сезоне в Казани отремонтируют 47 участков улиц, сообщили в мэрии города.



Из них 12 обновят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы пройдут на таких улицах, как Ленинградская, Пржевальского, Вересаева, Ударная, Камчатская, Айдарова, Адоратского, Городская, Мира в жилом массиве Самосырово и других. На пяти улицах работы уже начались.

Фото: мэрия Казани

На участке улицы Кулахметова в 1,3 км обновят дорожное полотно, заезды во дворы, расширят пешеходные тротуары и обустроят новые остановочные павильоны. На сегодня работы выполнены на 25%. Ориентировочно их завершат через месяц.

Фото: мэрия Казани

В мае в жилом массиве Отары в Казани начали ремонтировать участок по ул. Поперечно-Отарской и ул. Центрально-Отарской. Его протяженность составляет 2 км. На ремонт из бюджета Татарстана выделили порядка 250 млн рублей. Работы выполнены примерно на 20%.



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Маргарита Головатенко