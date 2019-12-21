Борис Менделевич: «Нужно правильно распределить огромные финансовые средства»

Какие прогнозы по развитию здравоохранения можно сделать, исходя из ответов Путина на пресс-конференции

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию по итогам года. Глава государства общался с журналистами в таком формате в 15-й раз. Беседа продлилась 4 часа 18 минут и побила рекорд по количеству аккредитованных представителей СМИ. Депутат Госдумы РФ от Татарстана, врач-психиатр Борис Менделевич специально для «Реального времени» прокомментировал, каких изменений в сфере здравоохранения стоит ждать после пресс-конференции главы государства.

Модель здравоохранения останется прежней

Это значит, что базовые принципы, на которых функционирует отечественная медицина, останутся теми же. Во-первых, будет сохранено разделение на этапы: первичная медико-санитарная, специализированная, высокотехнологичная, реабилитационная помощь и др. Такая система позволяет распределять потоки пациентов.

Во-вторых, останется страховая система: все граждане РФ застрахованы в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это дает возможность людям получать медицинские услуги условно бесплатно: надо понимать, что работодатель проводит отчисления в фонд обязательного медицинского страхования (5,1%).

Третий момент — в нашей стране доля государственных и муниципальных медицинских учреждений преобладает над частными. Для пациента в этом есть свое преимущество: как правило, негосударственные клиники, если даже и включаются в систему ОМС, то берут только ликвидные направления, которые приносят прибыль. Неликвидные медицинские направления, по которым тариф не позволяет получить максимальную прибыль, остаются в госучреждениях. Чаще всего это амбулаторная поликлиническая помощь.

Это три основных критерия, которые определяют модель здравоохранения России. И она, как сказал президент, останется прежней, но будет модернизироваться.

Фото Дарьи Турцевой

На мой взгляд, формирование оплаты труда должно быть прозрачным и понятным для всех. К тому же базовая ставка должна выражаться в деньгах, а не в процентах, чтобы была понятная конкретная сумма. Можно взять за образец систему оплаты труда госслужащих, в которой есть четкие принципы и формирование

Заработная плата

Владимир Путин признал, что в здравоохранении, по сравнению с другими социальными сферами, достаточно высокий уровень зарплат. Но здесь же президент отметил, что это «средняя температура по больнице». Сейчас есть запрос на разработку базового тарифа и создания подхода к стимулирующим выплатам.

Вопрос о возврате к единой системе тарификации — важнейший в отрасли. К сожалению, пока оплата труда полностью регулируется главными врачами, что приводит к перекосам. Зачастую медработники в одном городе могут получать абсолютно разную заработную плату за одну и ту же работу. Различается зарплата и по регионам. Как уже отметил президент России, нужно создать единый подход по стране как к окладам, так и в отношении премиальной части.

На мой взгляд, формирование оплаты труда должно быть прозрачным и понятным для всех. К тому же базовая ставка должна выражаться в деньгах, а не в процентах, чтобы была понятная конкретная сумма. Можно взять за образец систему оплаты труда госслужащих, в которой есть четкие принципы и формирование.

Вместе с тем, нужно стимулировать врачей больше заниматься профилактикой заболеваний у населения и привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей в зоне их ответственности.

Фото Олега Тихонова

Нужно стимулировать врачей больше заниматься профилактикой заболеваний у населения и привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей в зоне их ответственности

Еще 550 миллионов на первичную медпомощь

Поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты — это первые медицинские учреждения, куда обращаются люди, заболев. Президент подчеркнул, что надо серьезно изменить ситуацию в первичном звене здравоохранения и что в целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это очень важный момент.

Действительно, сейчас ведется большая работа по модернизации первичного звена. В рамках нацпроекта по этому направлению реализуется целый федеральный проект. К тому же дополнительно будет выделено порядка 550 млн рублей.

На сегодняшний день ситуация обстоит следующим образом. По данным Минздрава, с 2014 по 2018 год количество объектов в первичном звене увеличилось на 2 тысячи. Всего в стране работает свыше 60 тысяч подразделений. При этом только поликлиники испытывают дефицит более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер и других представителей среднего персонала.

В Госдуме на заседаниях рабочей группы по мониторингу нацпроекта «Здравоохранение», которую я возглавляю, мы рассматривали вопрос первичной помощи. Выяснилось, что есть четыре главных проблемы — это отсутствие лицензии у уже построенных фельдшерско-акушерских пунктов, отсутствие принятых бюджетных обязательств субъектов РФ на приобретение мобильных комплексов, нехватка медицинских кадров и слабая организация выездной работы.

По каждому из этих пунктов сейчас ведется детальная работа, собираются предложения, изучается опыт регионов. Так, в вопросе нехватки кадров есть хорошая практика Татарстана, где эффективно работает связка «поликлиника — больница» и при нехватке специалистов в одной из поликлиник пациент направляется к специалисту больницы, за которым закреплена поликлиника.

Фото Максима Платонова

Президент подчеркнул, что надо серьезно изменить ситуацию в первичном звене здравоохранения и что в целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это очень важный момент

Лекарства

Актуальным остается вопрос обеспеченности лекарственными препаратами. Думаю, нет в стране человека, который бы не слышал о проблемах с их покупкой — это и действия со стороны правоохранительных органов в отношении людей, купивших препараты за рубежом, и нехватка препаратов, которые должны выдаваться бесплатно.

Президент отметил, что у россиян должна быть возможность получать препараты иностранного производства, потому что больные привыкают к определенным лекарствам. Он также подчеркнул, что препараты для лечения орфанных заболеваний нужно зарегистрировать в России.

В совокупности с принятым на днях в Госдуме в третьем (окончательном) чтении законом о взаимозаменяемости лекарственных средств проблема должна решиться системно. Закон вносит ясность в термины «оригинальный препарат» (препарат, который был впервые синтезирован и на него получен соответствующий патент) и «дженерик» (производство препарата компаниями, которые не разрабатывали формулу, но взяли ее за основу). В России все еще существует скепсис в отношении дженериков, но во всем мире именно за счет этого снижают стоимость лекарств — а значит, и повышают их доступность.

Во-вторых, появится право закупать препараты, не зарегистрированные в России (по жизненным показаниям). Но говорить о том, что проблема близка к окончательному решению, рано: вывод об эффективности принятых мер по регулированию фармрынка можно будет дать только через время.

Резюмируя, отмечу, что такого беспрецедентного внимания высшего руководства страны к сфере здравоохранения не было никогда. С одной стороны, это огромное доверие, с другой — большая ответственность, которая ложится на медсообщество в целом. Сейчас в первую очередь необходимо правильно организовать весь процесс. Я глубоко убежден в том, что все финансовые средства, которые вливаются в отрасль, можно и даже нужно использовать максимально эффективно. И во многом вопрос именно в правильном распределении финансов.

Фото Олега Тихонова

Нам нужно участие людей в решении проблем здравоохранения и, самое главное, в принятии мер по сохранению своего здоровья

Еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание: медицина — это дорога с двусторонним движением. Если двигается только государство, то главный результат — качественное здравоохранение — мы не получим. Однозначно, нам нужно участие людей в решении проблем здравоохранения и, самое главное, в принятии мер по сохранению своего здоровья.