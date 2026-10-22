Путин изменил состав правительства России: кому достались новые роли?

Рокировки затронули вице-премьеров, аппарат Кабмина и Минтранс

Президент России Владимир Путин утвердил масштабные изменения в составе правительства. В результате перестановки затронули блок вице-премьеров, аппарат правительства и Минтранс страны. Подробнее о том, кто и какие должности занял в Кабинете министров, — в материале «Реального времени».

Юрий Трутнев — помощник президента

По указу президента Юрия Трутнева освободили от должностей зампредседателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, назначив помощником главы государства.

правительство РФ

Трутневу 70 лет, родом из Перми. Профессиональный путь начал в 1970-х годах, окончив Пермский политех по специальности «горный инженер». Работал в НГДУ «Полазнанефть», «Коминефть» сначала помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа, затем инженером. Был младшим научным сотрудником в ПермНИПИнефть. В 1981 году перешел в Пермский горкомитет комсомола, областной спорткомитет, а в 1988-м создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение «Контакт». Спустя пару лет Трутнева назначили гендиректором предприятия «ЭКС ЛИМИТЕД», а в 1996-м — президентом АО «Э.К.С. Интернешнл», объединившего предприятия группы «ЭКС».

В политику пришел в 1994-м, когда был избран председателем Комитета по экономической политике и налогам областного Заксобрания и депутатом Пермской городской думы. Через два года стал мэром Перми, а еще через четыре — губернатором Пермской области. С 2004-го по 2012-й занимал пост министра природных ресурсов России, затем год пробыл помощником президента страны, после чего был назначен зампредседателя правительства — полномочным представителем российского лидера в ДФО.

Олег Кожемяко — полпред в ДФО

Указом Путина Олега Кожемяко назначили зампредом правительства и полномочным представителем президента в ДФО вместо Трутнева.

соцсети Олега Кожемяко

Кожемяко 1962 года, уроженец Приморского края. В 1992-м окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «экономика торговли». С 1981 по 2002 год Кожемяко работал на Приморской ГРЭС в Лучегорске и на других предприятиях Приморья. В 2002-м стал членом Совфеда России от Заксобрания Приморского края. В 2005—2007 годах — губернатор Корякского автономного округа, в 2007—2008 годах — помощник руководителя Администрации президента России.

Затем семь лет был губернатором Амурской области, после чего еще столько же возглавлял Сахалинскую область. С 2018 года по текущий Кожемяко руководил Приморским краем.

Дмитрий Григоренко покинул пост

Согласно указу главы государства, Григоренко покинул должность вице-премьера и главы аппарата правительства, но не перешел на другую работу.

правительство России

Политик родился в 1978 году в Нижневартовске (Тюменская область). В 2000-м завершил обучение в Институте экономики, права и естественных специальностей Кубанского госуниверситета и Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента. После получения диплома три года работал специалистом I категории отдела проверок юрлиц №1, и. о. начальника отдела камерального контроля юрлиц инспекции Министерства России по налогам и сборам в Краснодаре. Затем занял должность главного налогового инспектора отдела выездных проверок Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 (Москва). Через 10 лет работы был назначен замруководителя ФНС. Также работал в разных должностях в Министерстве России по налогам и сборам и в Федеральной налоговой службе.

В начале 2020 года его назначили зампредседателя правительства РФ — руководителем аппарата правительства страны.

Ирина Окладникова — новый глава аппарата Кабмина

Должность руководителя аппарата правительства займет первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

Минфин России

Родилась в 1984 году в Красноярске. В 2006-м окончила местный университет по специальности «мировая экономика». В 2014-м получила второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (специальность — «юриспруденция»).

В 2005—2012 годах Окладникова работала в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. В Минфине трудилась с 2012-го. Сначала работала в отделе промышленности гражданского назначения, затем была замдиректора департамента бюджетной политики в отраслях экономики, в 2018-м стала исполняющим обязанности директора, в дальнейшем — директором департамента бюджетной политики. В 2020-м стала замминистра финансов, а с 2024-го и до очередного кадрового назначения была первым замглавы Минфина.



Антон Силуанов — вице-премьер и глава Минфина

Глава Минфина стал вице-премьером правительства, одновременно сохранив за собой текущий пост.

правительство России

63-летний министр — уроженец Москвы, родился в семье финансистов. Отец, Герман Михайлович, работал в советском, затем в российском Минфине, в частности до 1996 года был замначальника департамента кредита и денежного обращения. Мать Силуанова, Янина, работала в издательстве «Финансы и статистика», позднее — в редакционно-издательском отделе при Госуниверситете Минфина России. В 1985 году Силуанов получил диплом по специальности «финансы и кредит» в Московском финансовом институте.

С 1985-го карьера Силуанова неразрывно связана с деятельностью Министерства финансов РФ. За эти годы он прошел путь в стенах министерства от «рядового» экономиста до замминистра финансов России. C 2011-го занимает пост главы российского Минфина.

Андрей Никитин — вице-премьер

Глава Минтранса России покидает свой прежний пост, переходя на работу вице-премьером правительства.

Минтранс России

Андрей Никитин родился в 1979 году во Владимирской области. В 2001-м окончил Госуниверситет управления. В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики, а через 10 лет получил ученую степень — доктора экономических наук. В 2000—2011 годах занимал руководящие должности в коммерческих организациях, затем семь лет работал гендиректором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В политике — с 2017 года. Сперва Никитин был губернатором Новгородской области, в 2025-м — заместителем министра транспорта России, а несколько месяцев спустя стал главой того же министерства.



Дмитрий Ядров — глава Минтранса

Министром транспорта России назначен глава Росавиации Дмитрий Ядров.

правительство России

Ему 38 лет, его родители также связаны с авиационной отраслью. «У меня авиационная семья, мой отец работал авиадиспетчером всю свою жизнь, был руководителем полетов в Якутске, и я очень часто приходил к нему на работу», — рассказывал Ядров в интервью ТАСС. В 2010 году Ядров окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». Поступил на работу диспетчером радиолокационного управления и процедурного контроля в Государственной корпорации по организации воздушного движения в России. Со временем продвинулся по службе до поста помощника директора госкорпорации.

В 2018 году был назначен директором по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике Госкорпорации по организации воздушного движения в России. С 2019 года работал в Росавиации. В должности замглавы ведомства координировал работу подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития инфраструктуры аэродромов и отвечал за реализацию федеральных проектов в отрасли, таких как «Беспилотная аэродоставка грузов», «Развитие региональных аэропортов», «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта». В сентябре 2023 года был назначен руководителем Федерального агентства воздушного транспорта.