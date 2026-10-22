Инвествычет в 3% или амортизация: как льготы стимулируют переход на отечественное ПО

В Казани российские разработчики предложили объединить льготы в «одно плечо»

Фото: Динар Фатыхов

Промышленные предприятия при замещении особо значимой критической инфраструктуры вправе получить либо инвестиционный вычет в 3%, либо воспользоваться ускоренной амортизацией — эти льготные механизмы действуют с лета 2026 года, но точечно. Простимулировать отраслевой заказ в масштабах страны могло их объединение в «одно плечо» — такую инициативу поддержали российские интеграторы в рамках III Всероссийского форума «Промышленная автоматизация». По их оценкам, новый механизм позволит вдвое сократить расходы на проекты цифровой трансформации в промышленности (минимальный бюджет одного оценивается от 1 до 5 млрд рублей). При этом риск доверия к отечественным ПАК предлагается преодолеть запуском пилотов — чем больше, тем лучше, выразил позицию предприятий глава департамента цифровизации АО ОХК «Уралхим» Алексей Бондаренко.

«Два в одном»: предприятиям разрешат инвествычет и амортизацию?

Российские вендоры предлагают изменить механизм льготирования проектов модернизации особо значимой критической инфраструктуры, от которых напрямую зависит жизнедеятельность предприятий. Сейчас, при переходе на российские решения, пользователь должен выбирать одну из двух мер господдержки — либо воспользоваться федеральным налоговым вычетом в 3%, либо применить ускоренную амортизацию. Разработчики предлагают их объединить и применять как «два в одном».



Именно такой подход в деталях просчитывается федеральными властями, рассказали на панельной сессии «Формирование рынка НППА: механизмы льготного финансирования и якорные проекты цифровой трансформации» в Казани. Правда, замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, оставшийся на второй день Всероссийской конференции, не стал комментировать возможность корректировки действующего механизма. Но и не отрицал, что такие планы есть у правительства РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Если говорить о специфике заказа в контексте импортозамещения, то ключевую роль играют стимулы для перехода на отечественное промышленное оборудование, программное обеспечение и в целом на российские решения. На сегодняшний день проведен диалог с рынком, и большинство заказчиков эту инициативу поддерживают», — сообщил технический директор АО «Позитив Текнолоджис» Ильяс Киреев. По его словам, переговоры ведутся с нефтегазовыми и энергетическими компаниями, которые обладают самой разветвленной сетью информационной инфраструктуры, нуждающейся в переводе на отечественные IT-продукты.

В большинстве случаев обновлению подлежат системы АСУП и АСУ ТП — эти сегменты критической инфраструктуры признаны особо значимыми. Минимальный бюджет оценивается от 1 до 5 млрд рублей — серьезные инвестиции, которые даже нефтегазовым и энергетическим компаниям взять непросто.

Прямые субсидии выделяются точечно — только на особо значимые проекты

Правительство РФ поддерживает механизмы возврата инвестиционного налогового вычета (ИНВ в 3%, высчитывается из прибыли, — прим. ред.) и ускоренной амортизации. «В текущих экономических условиях прямые субсидии точечно выделяются только на особо значимые проекты. Когда на первом этапе была представлена финансово-экономическая модель (с учетом субсидий), нам корректно намекнули, что бизнесу и вендорам стоит пересмотреть коэффициенты и скорректировать мультипликаторы без привлечения прямой господдержки», — рассказал он.

В результате была предложена новая модель, исключающая субсидии. «Чтобы простимулировать отраслевой заказ, заинтересовать клиентов и учесть специфику длительного инвестиционного цикла большинства промышленных объектов, предложили объединить инвестиционный налоговый вычет и ускоренную амортизацию в рамках одного инструмента», — поделился Киреев. В результате эта идея нашла отклик у предприятий нефтегазового сектора и энергетики. В настоящее время такая позиция находит поддержку у налоговых органов и в различных субъектах РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас переход на отечественные решения проходит негладко, отметили участники. По оценке Института статистических исследований НИУ ВШЭ, только 35% российских промышленных компаний из более чем 1000 опрошенных увеличили инвестиции в цифровое и технологическое развитие (данные на 2024 год). При этом отечественный рынок промышленной автоматизации по-прежнему отстает от среднемирового уровня. Основная причина — давняя зависимость от зарубежных вендоров. «Уже сейчас заказчик, приобретая российский программно-аппаратный комплекс, получает право на ускоренную амортизацию», — заметил директор по развитию бизнеса компании «Скала» Михаил Гилязов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— При этом коэффициент ускорения равен трем. То есть то, что по стандартным правилам амортизировалось бы в течение пяти лет, теперь можно списать меньше чем за два года. В итоге амортизация выходит один год и восемь месяцев, — подсчитал он.

А если предприятие приобретает отечественные ПАК (с радиоэлектронными элементами), то может получить право на увеличенный налоговый вычет — речь идет о налоге на прибыль. Правда, не все компании знают об этом. Более того, компания разработала калькулятор, который помогает выбрать более выгодную налоговую схему.

Даешь больше «пилотов»

Впрочем, льготы — это половина проблемы. Основные сложности при переходе на отечественные решения связаны прежде всего с недостаточным уровнем доверия к российским технологиям, отметили представители промышленных предприятий. Они опасаются возникновения сбоя в программном обеспечении, непредсказуемых простоев. Каждый час простоя в нефтяной сфере обходится в миллионы рублей, отметил представитель «Газпромнефти» Олег Брезицкий.



По этой причине крупные игроки создают собственные внутренние IT-подразделения, которым доверяют больше. По словам Алексея Бондаренко из АО ОХК «Уралхим», в компании ведется пилотирование собственных разработок, которые впоследствии войдут в Национальную платформу ПА.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его мнению, преодолеть риск недоверия к российским продуктам можно с помощью запуска большого количества пилотов и тиражирования их результатов.

Станут ли российские решения дешевле и доступнее. «Пока это вопрос — открытый. На него можно ответить, только при выходе на более-менее массовое производство. Потому что, как правило, опытная технология всегда дороже. Опытные разработки — всегда сильно дороже, кратно дороже», — считает Михаил Гилязов.

