Благодаря реализации нацпроектов смертность при ДТП в Казани снизилась в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2014 году в дорожно-транспортных происшествиях на территории Казани погибли 70 человек, а уже в прошлом году этот показатель снизился в два раза — до 31 человека. Улучшение ситуации произошло благодаря реализации национальных проектов, в рамках которых была модернизирована дорожная сеть, заявил на «деловом понедельнике» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, на реализацию национальных проектов в текущем году Татарстану было выделено более 18 млрд рублей.

Однако, как отметил Метшин, ожидания людей в отношении развития города и республики растут, и потому главная задача чиновников — своевременно удовлетворять их запросы, участвуя в национальных проектах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в столице Татарстана за первый квартал 2023 года зарегистрировали 291 ДТП. В авариях семь человек погибли, а 353 — получили травмы различной степени тяжести. В 2022 году Татарстану удалось не превысить планку по смертности на дорогах — 7,51 человека на 100 тысяч жителей. Аналогичная задача стоит и на текущий год.



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Максим Кокунин