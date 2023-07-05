В Татарстане по нацпроекту завершили ремонт дороги Столбище — Атабаево

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги Столбище — Атабаево на участке км 3,8 — км 4,9 в Лаишевском районе, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.



Дорога соответствует IV технической категории, протяженность участка составила 1,1 км. Для реализации ремонта на объекте из бюджета Татарстана выделяли более 22 млн рублей.

Подрядная организация пригородного филиала АО «Татавтодор» выполнила работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нт, устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-8 толщиной слоя 4 см на площади 7 700 кв. м, укреплению обочин асфальтогранулятом от фрезерования.

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт дороги Азеево — Черемшан — Шентала на участках км 48,2 — км 48,4 и км 49,5 — км 51,3 в Черемшанском районе.



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Маргарита Головатенко