В Татарстане назвали объем финансирования развития глэмпингов и туристической инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан с 2021 года получил миллионы рублей на развитие модульных некапитальных средств размещения и прочей туристской инфраструктуры. Об этом рассказал председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на брифинге в кабмине.

— Одной из мер поддержки заложенных национальным проектом [«Туризм и индустрия гостеприимства»] является поддержка на создание модульных некапитальных средств размещения, — напомнил он.

Сергей Иванов сообщил, что в 2021 году Татарстан получил средства на реализацию 18 проектов на 47 млн рублей. Из них 10 были связаны с развитием глэмпингов, а остальные восемь — с созданием туристской инфраструктуры.

В прошлом году Татарстан получили 232,7 млн рублей из федерального бюджета. Еще 51,5 млн рублей выделили из республиканского бюджета. Средства получили 18 предпринимателей на развитие аналогичного количества мест отдыха на природе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также 13 татарстанских бизнесменов в прошлом году получили средства на развитие туристской инфраструктуры. На них они покупали оборудование, создавали веревочные парки и так далее.

В этом году в Татарстане выделяют субсидии на развитие пляжей. На средства предприниматели обустраивают места отдыха у воды — устанавливают душевые кабины, шезлонги, зонтики, туалеты и так далее.

Напомним, в этом году Татарстан не получил субсидии на инвестпроекты по созданию глэмпингов. Республика намерена бороться за получение финансирования на создание новых модульных средств размещения в случае выделения дополнительного финансирования.

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Татьяна Демина