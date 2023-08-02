В Казани по нацпроекту отремонтировали улицу Хасана Туфана

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Московском районе Казани отремонтировали улицу Хасана Туфана — работы завершили на 700 м дороги. На эти цели из бюджета Татарстана выделяли 52 млн рублей, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.



На объекте уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 площадью 4 817 кв. м, отремонтированы 1 788 «квадратов» тротуаров — заменили 1 099 погонных метров дорожного бортового камня и 793 погонных метров тротуарного бортового камня.

На улице Хасана Туфана установили 160 дорожных знаков, 180 п. м. пешеходных ограждений. Там же нанесли дорожную разметку, устроили искусственное освещение на восьми точках и устроили регулируемый пешеходный переход со светофорами.

Ремонт на объекте выполнили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в Казани, помимо крупных капитолоемких проектов, по нему в 2023 году планируют отремонтировать 12 объектов. На трех из них работы завершены.

В конце июля в Татарстане по дорожному нацпроекту отремонтировали участок автомобильной дороги «Казань — Оренбург — Рыбная Слобода».



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Маргарита Головатенко