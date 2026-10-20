Легкая нефть заканчивается: кто будет разрабатывать ТРИЗы в 2050-м?

В Альметьевске провели конференцию «Трудноизвлекаемые запасы нефти — 2026» и отметили 70-летие Высшей школы нефти и института «ТатНИПИнефть»

Фото: предоставлено Высшей школой нефти

Нефть, которую легко добывать, постепенно уходит в прошлое. Будущее отрасли — за «трудными» запасами, умными технологиями и инженерами, способными придумывать решения, которых еще вчера не существовало. Как заставить зрелые месторождения отдавать больше нефти, зачем нефтяникам искусственный интеллект и почему университету уже недостаточно просто выпускать специалистов? Эти вопросы обсуждали в Альметьевске на Международной конференции «Трудноизвлекаемые запасы нефти — 2026». В этом году встреча совпала с 70-летием Высшей школы нефти и научно-исследовательского института «Татнефть» — ТатНИПИнефти. К сегодняшнему дню на Юго-Востоке Татарстана сложилась система, в которой ученые разрабатывают технологии под запросы производства, студенты с первых курсов погружаются в реальные задачи нефтяников, а лабораторные решения применяют непосредственно на промысле. В «Реальном времени» — репортаж из Альметьевска.

На конференции в Альметьевске обсудили, как добывать трудноизвлекаемую нефть

В Высшей школе нефти в Альметьевске прошла Международная научно-практическая конференция «Трудноизвлекаемые запасы нефти — 2026». На конференцию приехали более 400 участников — ученых, инженеров, представителей нефтяных компаний. Вместе они обсуждали будущее нефтедобычи, ведь «легкая» нефть заканчивается по всему миру. Поэтому нефтегазовая отрасль должна научиться эффективно и при этом экологично добывать трудноизвлекаемые запасы из зрелых месторождений (к числу которых относится и Ромашкинское). Об этом говорил на одной из панельных дискуссий конференции генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов:

— Мы думаем, к 2050 году мир осознает, что ресурсы конечны. Что легких запасов нефти не будет совсем, все запасы перейдут в категорию трудноизвлекаемых. Возникнет потребность в технологической культуре, в энергосбережении, в энергоэффективности, в углеродной нейтральности. Поэтому нужно будет подходить к промышленной добыче нефти с умом, используя гораздо большее количество инструментов.

На конференции обсуждали технологии, позволяющие повысить эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов, необходимость связки научных лабораторий и производственных площадок, вопросы регуляторики и профильного образования. Технологический суверенитет и подготовка инженеров, искусственный интеллект на службе нефтяников стали ключевыми темами конференции 2026 года.

К примеру, на секции «Цифровые технологии и ИИ в нефтегазовой отрасли» обсудили цифровое моделирование процессов нефтедобычи, способы обработки данных, автоматизацию инженерных расчетов на скважинах и современное ПО для отрасли. А секция «Технологии добычи, подготовки и обустройства месторождений, бурение, строительство и ремонт скважин» была посвящена в том числе научным исследованиям, которые позволяют совершенствовать процессы.

В дискуссиях принимали участие и студенты, и аспиранты, и молодые сотрудники Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» (АГТУ ВШН). Ведь в этом вузе обучение с первых курсов тесно связано с практическими задачами нефтяников, и научные исследования ведутся для решения непосредственно возникающих вопросов. А значит, специалисты с самого начала глубоко погружены в реальный производственный процесс.

На конференции обсуждали технологии, позволяющие повысить эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов, необходимость связки научных лабораторий и производственных площадок, вопросы регуляторики и профильного образования. предоставлено Высшей школой нефти

70 лет нефтяной науке на Юго-Востоке Татарстана

В 2026 году конференция была посвящена празднованию 70-летия АГТУ ВШН и профильного научно-исследовательского института «Татнефти» — ТатНИПИнефть.

Правильный вектор — развитие нефтедобычи в непосредственной связке с научным институтом — был заложен здесь еще в далекие 1950-е годы. Эта связка крепла в течение десятилетий, развивался профильный вуз. К сегодняшнему дню на Юго-Востоке Татарстана сложилась целая образовательно-научная экосистема, в которой научные разработки готовятся под непосредственный запрос нефтяников, сразу же «обкатываются» в деле, а студенты с первых курсов изучают реальные производственные процессы. Развитие технологий нефтедобычи, подготовка специалистов и непосредственная работа на месторождении — все это работает в синергии.

Кроме того, в Высшей школе нефти работают сразу две передовые инженерные школы. Одна из них как раз и занимается трудноизвлекаемыми запасами нефти. Запущен в республике и собственный проект — передовые инженерные школы регионального значения, два вуза уже получили гранты. А сейчас вместе с институтом «ТатНИПИнефть» университет участвует в общенациональном конкурсе на продолжение строительства научно-образовательного кампуса.

Поздравить коллектив университета и ученых института приехал раис Татарстана Рустам Минниханов. На торжественном приеме в честь юбилеев состоялась церемония награждения: вручены были федеральные и региональные отраслевые награды. Отметили как оба коллектива, так и их отдельных сотрудников.

В награждении, кроме раиса республики, участвовали президент АН РТ Рифкат Минниханов, генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов и гости мероприятия — к примеру, ректор Губкинского университета Виктор Мартынов, приехавший поздравить коллег и принять участие в работе конференции.



Рустам Минниханов: «Становление будущего исследователя и инженера начинается со школьной скамьи»

Рустам Минниханов принял участие в панельной дискуссии «Университеты и технологическое лидерство». Участники обсудили, как должно развиваться современное инженерное образование в условиях быстрых технологических изменений и как вузы должны работать вместе с нефтяниками, чтобы выпускать качественных специалистов.

Открывая дискуссию, раис Татарстана поздравил коллективы ВШН и ТатНИПИнефти с юбилеем. предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Открывая дискуссию, раис Татарстана поздравил коллективы ВШН и ТатНИПИнефти с юбилеем и поблагодарил за многолетний вклад в развитие нефтегазового комплекса республики.

— Мы исходим из того, что становление будущего исследователя и инженера начинается со школьной скамьи. С этой целью в республике создана целостная модель подготовки научных и инженерных кадров — от начальной до высшей школы, а также принята региональная концепция развития системы профильного обучения «Успех». В ее рамках расширяется сеть классов технологического, естественно-научного, аграрного, медицинского и других востребованных направлений. Сегодня такие классы открыты в 723 школах Татарстана, — описал раис образовательные инициативы республики.

С 2024 года в республике реализуется пилотный образовательный проект «Физико-математический прорыв». Региональный бюджет уже направил на его реализацию более 500 млн рублей. Открыты 40 физико-математических классов и 200 кружков. А в 2026 году начался аналог этой инициативы — «Физико-химический прорыв». В нем уже участвует АГТУ ВШН.



«Необходимость в нефтяниках никуда не денется»

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов в своем выступлении на панельной дискуссии отметил, что работа в нефтегазовой отрасли требует долгосрочного планирования. Поэтому в 2026-м строить планы на 2050-й в нефтянке — это признак плохого руководства. Думать нужно на много лет вперед.

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов в своем выступлении на панельной дискуссии отметил, что работа в нефтегазовой отрасли требует долгосрочного планирования. предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Рассуждая о перспективах зеленой энергетики и о том, каких специалистов-нефтяников нужно готовить сегодня, Наиль Маганов говорил:

— Необходимость в нефтяниках никуда не денется, нефть будет нужна в качестве моторного и энергетического топлива. Но будет во всем этом большая биокомпонента, зеленая энергетика и цифровая экономика. Будет нужна и нефтехимия, причем с зеленой составляющей. И только тот, кто будет соответствовать всем этим критериям, может рассчитывать на успех после 2050 года.

В этом свете глава «Татнефти» рассказывал о том, что студентов уже сегодня готовят к этому будущему. Их учат понимать, какие инженерные решения хороши, а какие в будущем потеряют актуальность. Учат рассчитывать нагрузку на природу и вводить инновации. Учат тем навыкам, которые будут востребованы позже.

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов согласился с главой «Татнефти» в том, что смотреть нужно не в 2050-й, а гораздо дальше. Он уверен, что задача университета — забегать далеко вперед и развиваться планомерно.

— Университет — это не сегодняшний день. Его задача — готовить людей для будущего. Мы уже сегодня должны задумываться о том, чему и для чего мы будем учить. Но это нелинейная задача. И мы должны осмыслить те нелинейные тенденции, которые происходят в обществе, технологиях, и посмотреть за горизонт 2100 года, — говорил Мартынов.

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов считает, что задача университета — забегать далеко вперед и развиваться планомерно. предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Его коллега и хозяин площадки — ректор Высшей школы нефти Александр Дьяконов отмечал еще один важный ракурс работы современного технологического университета. Он считает, что университет не может ограничиваться подготовкой специалистов для нефтяной отрасли.

— Университет должен выйти из сервисной функции, просто подготовки специалистов. Он должен разрабатывать те технологии, которые делают нашу страну, нашу экосистему лидером в этом направлении. И, только участвуя в таких крупных проектах, реализуя такие крупные проекты, мы имеем возможность получать новые знания и сразу же их транслировать нашим студентам.

По мнению Александра Дьяконова, университет будущего должен уметь соединять фундаментальную науку с прикладными разработками, которые можно внедрять в производство. Научные исследования помогают отвечать на актуальные запросы отрасли, а фундаментальная наука позволяет заглядывать дальше сегодняшних задач.

Еще одно требование к будущему инженеру — готовность постоянно учиться. Знания, полученные в вузе пять лет назад, могут оставаться базой, но уже не гарантируют конкурентного преимущества: технологии меняются слишком быстро. Поэтому университет должен учить не только пользоваться существующими решениями, но и создавать новые.

По мнению Александра Дьяконова, университет будущего должен уметь соединять фундаментальную науку с прикладными разработками, которые можно внедрять в производство. предоставлено Высшей школой нефти

От «несговорчивых» нефтяных пластов — до замеров счастья и изучения китайского языка

От теории — к практике и к реальным решениям. Рустам Минниханов навестил несколько лабораторий Высшей школы нефти и ТатНИПИнефти. Организации работают в одном кампусе, поэтому в лабораториях института работают студенты и аспиранты ВШН, имея возможность напрямую участвовать в создании технологий.

Так, в отделе увеличения нефтеотдачи пластов ТатНИПИнефти работает молодежь из ВШН — бакалавры с 3-го и 4-го курсов. А несколько талантливых выпускников поступили в аспирантуру и работают над тем, как заставить «пожилые» пласты отдавать всю нефть без остатка. Кандидат технических наук, начальник отдела Антон Береговой руководит этими разработками. Задача ученых в этом отделе — улучшить прохождение воды сквозь нефтяные пласты и увеличить нефтеотдачу на самых сложных участках. Благодаря разработкам исследователей, можно вовлекать в добычу самые трудноизвлекаемые запасы черного золота и даже реанимировать скважины с почти остановившейся нефтеотдачей. Три разработки этой лаборатории вошли в научное исследование, за которое коллектив авторов в 2025 году получил Премию Правительства России.



Благодаря разработкам исследователей, можно вовлекать в добычу самые трудноизвлекаемые запасы черного золота и даже реанимировать скважины с почти остановившейся нефтеотдачей. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

В Центре компетенций по исследованию осложнений в процессах нефтедобычи АГТУ ВШН тоже идет научно-исследовательская работа: здесь на специальной установке моделируют процессы «засоления» скважин и возникновения технических осложнений на пути нефтедобычи. А потом разрабатывают методики преодоления этих осложнений. Ученые в лаборатории детально изучают состав и свойства нефти и попутно добываемой воды, учитывают геологические характеристики пластов. На основе этих данных разрабатываются цифровые инструменты для инженеров-технологов — компьютерные модели, которые позволяют заранее увидеть риски и предотвратить аварию.

В Центре компетенций по исследованию осложнений в процессах нефтедобычи АГТУ ВШН на специальной установке моделируют процессы «засоления» скважин и разрабатывают методики преодоления этих осложнений. предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Статус университета предполагает, что вуз развивается не только по технологическому треку, но работает по мультидисциплинарной концепции, не оставляя в стороне гуманитарный трек. В этом свете очень интересно выглядят лаборатории и школы ВШН, в которых развиваются социальные, лингвистические дисциплины, проекты, связанные с всесторонним развитием личности студентов.

Такова, например, Лаборатория экономики благополучия. Здесь впервые в России пытаются измерить, как бизнес влияет на благополучие людей и развитие человеческого капитала на той территории, где он работает. Как измерить счастье людей? Экономисты уверены, что это возможно, и предлагают целую систему метрик, каждому параметру в которой присваиваются свои веса. К примеру, как влияет наличие кампуса Высшей школы нефти на благополучие жителей в Альметьевске, уже подсчитали.

Центр новых возможностей, открытый совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей», ставит своей целью оценку и развитие софт-скилов студентов. Выпускник ВШН получает вместе с дипломом «паспорт» своих «мягких навыков» и имеет понимание, в каких аспектах ему нужно подтянуться, чтобы добиться успеха.

Центр изучения китайского языка — один из немногих в Поволжье, обладающий правом принимать официальный экзамен международного стандарта по владению китайским языком. Здесь учатся сегодня порядка 500 человек, из них около 200 — студенты ВШН, которые выбрали китайский как основной иностранный. Остальные — жители Альметьевска, студенты и аспиранты, которые желают изучить китайский как второй язык. У Центра налажены тесные связи с образовательными центрами в Китае, и ежегодно несколько студентов отправляются в Поднебесную — чтобы подтянуть китайский язык и обучиться по инженерной образовательной программе обмена.

Реклама. ПАО «Татнефть». предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

70-летие вуз встретил в статусе сильного образовательного центра. Тесная связь гуманитарного трека и технологического инженерного образования, «мягких» и технических навыков, постоянная работа вместе с практиками отрасли и отработка научных проблем на реальных производственных примерах — все это сегодня используется в Высшей школе нефти, чтобы подготовить инженеров будущего. Людей, которые в 2050-м будут обеспечивать благосостояние родной республики.