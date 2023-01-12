В Татарстан на чартерах из Москвы и Санкт-Петербурга по нацпроекту прилетели 8,4 тысячи туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на чартерах из Москвы и Санкт-Петербурга в 2022 году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» прилетели 8,4 тысячи туристов. За 11 месяцев 2022 года по России в рамках нацпроекта было совершено 56,6 млн турпоездок, и это на 9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Также по нацпроекту поддержано 1,1 тысячи предпринимательских инициатив из 45 регионов. Так, 18 предпринимателей Татарстана получили субсидию на 50% софинансирования приобретения модульных некапитальных средств размещения на сумму 271 млн рублей, еще 13 предпринимателей — на приобретение туристского оборудования и создание новых маршрутов на сумму 16,2 млн рублей.

Нацпроект позволил получить субсидию 190 проектам по строительству модульных отелей общей вместимостью более 3 тыс. номеров. В Татарстане при участии Корпорации «Туризм.РФ» началась разработка мастер-плана не имеющей аналогов в России туристской территории «Лаишево». На площади 73 га построят трех- и четырехзвездочные гостиницы на 785 номеров, СПА-центры, рестораны, глэмпинги. Также планируется развитие пляжной инфраструктуры и яхтенной марины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогодние каникулы Татарстан посетили жители 81 региона России. Больше всего туристов прибыло из Москвы и Нижнего Новгорода, а также соседних Уфы, Самары и Ульяновска. Пик посещений Татарстана зафиксировали 4—6 января. Кроме Казани, в новогодние выходные путешественники посещали Нижнекамск, Альметьевск и Набережные Челны.



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Маргарита Головатенко