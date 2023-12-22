В Татарстане изменили состав комиссии по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Состав правительственной межведомственной комиссии по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в Татарстане пополнили два человека. Соответствующие изменения утвердил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В состав вошли заместитель гендиректора по корпоративным вопросам АО ОЭЗ «Алабуга» Артем Снитко и директор «Лаишевского технико-экономического техникума» Эльвира Якупова.

Правительственную межведомственную комиссию по реализации в республике национального проекта «Беспилотные авиационные системы» создали в октябре этого года. Ее возглавил премьер-министр региона Алексей Песошин. Изначально в состав вошли 30 человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в июне 2023 года правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и и на перспективу до 2035 года. Ее разработали по поручению президента страны Владимира Путина.

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Айрат Назипов